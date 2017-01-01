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Rektör Çomaklı, oda başkanlarını ve birlik yöneticilerini ağırladı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:12
Rektör Çomaklı, oda başkanlarını ve birlik yöneticilerini ağırladı
Rektör Çomaklı, oda başkanlarını ve birlik yöneticilerini ağırladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'un önde gelen sanayici, iş adamı ve birlik yöneticileriyle ikinci kez bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Erzurum Evi'nde verilen akşam yemeğinde şehrin iş dünyasını ağırlayan Rektör Çomaklı toplantıya, yönetimiyle birlikte tam kadro katıldı.
Göreve başladığı günden bugüne üniversite-şehir buluşmasına dikkat çektiğini ve bu yönde çalışmalar yaptığını dile getiren Rektör Çomaklı: "Şehrimizin önde gelen iş adamları, sanayi kuruluşları, oda ve birlik başkanları ile buluşmalarımızın ikincisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üniversitenin kapılarını şehrimize ve halkımıza sonuna kadar açmaya kararlıyız. Sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve siz değerli oda ile birlik temsilcilerini misafir ederek bu anlayışımızı hayata geçirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Yapılan projelerin topluma ne kadar temas ettiğini göz önüne alarak hayata geçirilmesine olanak tanıyoruz. Günlük yaşamı kolaylaştıran, ekonomik anlamda kazançlar elde edilmesini sağlayan, sadece bilimsel değil toplumsal olarak da katkılar verebilecek tüm projeleri sonuna kadar destekliyor ve desteklemeye devam ediyoruz"
Üniversite olarak koyulan hedeflere ulaşma noktasında atağa geçtiklerini belirten Çomaklı: "Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde, her hangi bir iş için danışılması gereken akademik personeli sistem size otomatik olarak buluyor. Tereddüt yaşadığınız nokta da üniversite olarak biz devreye giriyoruz. Arzu edilen her konuda bilgi alabilmeniz ve adımlarınızı atmadan önce fizibilite çalışmalarınızı sağlıklı şekilde yapabilesiniz diye gayret gösteriyoruz. Amacımız yatırım yapmadan önce riski en aza indirmek" ifadelerini kullandı.
Karşılıklı önerilerin alındığı ve fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantı da, özellikle hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlar ele alındı. Büyükbaş hayvan ihracatının, ithalattan daha fazla olması gerektiğine vurgu yapıldı. Tavukçuluk sektörünün yapılan çalışmalarla sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Yumurta üreticiliği hakkında akademik destek alınması kararı alındı. Perakendecilikte ürün seçimi üzerine akademik araştırmalar yapılabilir mi sorusuna cevap arandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan medikal ekipmanların, Teknokent bünyesinde kurulacak konsorsiyum eliyle üretimi, tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesi ve yaygınlaştırılması konuları konuşuldu ve bu konular hakkında somut adımların atılmasına karar verildi.
Katılımlarından dolayı sanayici, iş adamları oda başkanları ve birlik yöneticilerine teşekkür eden Rektör Çomaklı, şehrin, bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlamak adına bu tür birlikteliklerin sık sık sağlanacağını da dile getirdi.
(ERZ-AA-Y)

16.05.2017 11:12:53 TSI
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