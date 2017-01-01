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Bisikletini alan bu şölene koştu

16 Mayıs 2017 Salı, 11:13
Bisikletini alan bu şölene koştu
Bisikletini alan bu şölene koştu

(Fotoğraflı)

RİZE (İHA) - Rize Gençlik Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen "Bisiklet Şöleni'ne iki yüze yakın bisikletli katıldı.
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ile vatandaşlar Kültür Merkezi'nin karşısındaki sahilde buluşarak Araştırma Hastanesi Kavşağı'na buradan da Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü binasına kadar pedal çevirdiler.
Etkinlikte ilgili konuşan Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Bu etkinliğe katılan tüm sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Bisiklet önemli bir spor aracıdır. Gençlik Haftası boyunca çeşitli etkinliklerimiz olacak. Ben etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(EK-ÖS-Y)

16.05.2017 11:13:03 TSI
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