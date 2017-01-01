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ESOGÜ Hastanesinde Hemşireler Haftası kutlandı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:13
ESOGÜ Hastanesinde Hemşireler Haftası kutlandı
ESOGÜ Hastanesinde Hemşireler Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Hemşireler Haftası kutlandı.
Fazıl Tekin Konferans Salonunda Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ile Prof. Dr. Koray Harmancı, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak ve Hastane Müdürü Harun Yoldaş katıldı.
Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı, hemşirelik mesleği amaçları ve sayısal verilerinden bahsederek meslektaşlarına seslendi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül ise, anlamlı haftanın mimarları olan hemşirelerin gününü kutlayarak, bin yataklı ESOGÜ Hastanesinde görev alan hemşirelerin 3'üncü basamak bir hastanede hizmet vermeleri sebebiyle hemşire- hekim uyumunun önemine değindi.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, hemşirelik mesleğinin temelde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş kutsal bir meslek olduğunu, Tıp biliminin de ilerlemesiyle sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez unsuru hale geldiğini söyleyerek hemşireliğin önemine dikkat çekti.
Etkinlikte ayrıca hastane hemşirelerin görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterimi adete dünden bugüne yolculuğa götürdü. Sonrasında Sağlık Hizmetleri Müdürü Yardımcısı Nilgül Akyol Hastane Müdürlüğüne ait 2016- 2017 hemşirelik faaliyetleri verilerini sundu.
ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Gürsoy, meslek hayatı boyunca bulunduğu konferanslar ve projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak, klinik ve akademik hemşirelere değindi.
Hastane hemşirelerinden Süt Çocuğu Klinik Sorumlusu Sibel Özkan, Özel Servis hemşiresi Burkay Doruk ve Ameliyathane hemşiresi Semih Toros tarafından hazırlanan sürpriz müzik dinletisi ile törendekilerin hoş vakit geçirmeleri sağlandı. Ardından Hastane hemşirelerinden Mine Boyacı, Kevser Karaoğlu, Fatma Keskin, Birsen Girgin Songuray'ın, 2016- 2017 yıllarında çeşitli kongrelerde sunmuş oldukları ve ödüle layık görülen bilimsel faaliyetlerine ait sunumlarına yer verildi.
Türk Hemşireler Derneği Eskişehir Şube Başkanı ve aynı zamanda Pediatri Klinik Hemşiresi Hilal Şahin'in sunumundan sonra etkinlik hastane hemşirelerinden Nilgün Can, Selma Baş ve Eğitim Gelişim Hemşiresi Özlem Musluk'un 2016-2017 yıllarında çeşitli kongrelerde gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetlere ait sunumlar ile devam etti.
Ayrıca saat ESOGÜ Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin 'Karma resim Sergisi' Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal'ın katılımıyla ESOGÜ Sanat Galerisi'nde açıldı. Hastane hemşirelerinin çalışmalarının yer aldığı sergi, 18 Mayıs 2016 tarihine kadar gezilebilecek.
(BRK-MET-Y)

16.05.2017 11:13:38 TSI
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