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Prof. Dr. Tarhan, aile içi iletişimde yaşanan sorunları anlattı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kocaeli Kitap Fuarı'nda aile içi iletişimde yaşanan sorunları anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Aile içi İletişimde Hatalar'' başlıklı söyleşisiyle kitapseverlerle bir araya geldi. Hayatın her evresinde gülümsemek gerektiğini belirten Nevzat Tarhan, gülümseyen insanların diğer insanlardan 8,5 yıl daha uzun yaşadığını ve daha az boşandıklarını belirtti. Tarhan, "Aile canlı bir yapıdır. Aile örgütsel psikolojide büyük bir birey, birey küçük bir ailedir. Bireyin kendisini yönetmesi ile patronun işletmeyi yönetmesi benzer dinamiğe sahiptir. Aile kültürü ailede paylaşılan değerler, yaşanan hayat senaryoları, normlar, varsayımlar, semboller, etik standartlar, ritüeller, hikayeler, anlatılar, inanç sistemleri, dil ve rol modeller kümesidir" dedi.

Söyleşide aileyi bir arada tutan değerleri de sıralayan Tarhan, "Aileyi bir arada tutan değerler, Meşveret, sorunların karşılıklı istişarelerle ve katılımlarla çözümlenebilmesi. Eşitlik, aile içi kurallara uyma noktasında zaman, para, eğitim kullanımı gibi sorumluluklar ve meşguliyetlerde, özgürlük ve sorumluluk dağılımında, fırsatların kullanımında herkes eşit muamele görebilmelidir. Özerklik her birey kendini aileye hem ait hissetmeli aynı zamanda da özgür hissedebilmelidir. Hakkaniyet hak kullanımında herkes kendisini adil bir ortamda hissedebileceği dağılım olabilmelidir. Ebeveyninin ve çocukların hakları konusunda sınırlar belirli olmalıdır. Sevgi sevginin oluşturduğu sıcak ilişkiler ailenin en kıymetli bağıdır, şefkati, fedakarlığı ve empatiyi bu duygu besler" diye konuştu.

'Evlilikte 4S kuralı var' diyerek konuşmasına devam eden Tarhan, "Bu kurallar sevgi, saygı, sabır ve sadakat" ifadelerini kullandı.

(İG-GY-Y)



16.05.2017 11:14:23 TSI

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