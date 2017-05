YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özgökçe'den 'Yaşlılar Günü' mesajı

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Yaşlılar Günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajda; "Muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Evet, şimdilerde bizler bir genç olabiliriz, inşallah ömrümüz olursa gelecekte biz de sizin gibi ihtiyar olacağız. Çünkü biliyoruz ki; insan bir yolcudur. Sahavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Günümüzde Avrupa Birliği ve ülkelerinin ekserisi 'çok yaşlı toplumlar' olarak sınıflandırılırken, Türkiye 'erişkin toplumlar' sınıfında yer almaktadır. DPT ve TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaşlı nüfus (65 yaş ve üstü) oranı 1960'lı yıllarda yüzde 3.5 ve 2008 yılında da yüzde 6.8 olarak kayıtlara geçmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin şu andaki 65 yaş üstü oranı olan yüzde 20 oranlarına en erken Türkiye olarak 2040'lı yıllarda gelebiliriz. Ölüm oranlarının düşmesi ve yaşam beklentisinin artması ile birlikte yaşlı nüfus da artmaktadır. Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz önemi, geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımıza da ziyadesiyle vererek onları el üstünde tutuyoruz. İhtiyarlık kazanılan tecrübe ve geçirilen hatıralar ile ne kadar değerli olduğunu sadece yaşadıkları aileleri değil, toplumun her kesimi için aksakallılar, okyanus kenarındaki deniz feneri gibidir. Onların varlığı sadece özel günlerde değil her zaman hatırlamalı, aynı oranda hatırlatmalı ve yaşama sevinçlerine ortak olunmalıdır. Her insan için değişik anlamı ve önemi olan yaşlılık, aslında hayatın çok güzel ve özel bir dönemidir. Geçmişimiz ile bugün arasında, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan ihtiyarlarımız, hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Herkesin elbet bir gün yaşlanacağı ve gelecekte onların yerine geçeceğimizi daima aklımızda tutmamız gerekir. Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde olması mümkün değildir. Yaşlılara gösterilen önem ve onların sıkıntılarının çözümü için gösterilen çaba o toplumun uygarlık göstergesiyle eş anlamlıdır. Tuşba Belediyesi olarak bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Yaşlılara yönelik Tuşba Belediyesi olarak gerek sosyal ve gerekse fiziki şartları olgunlaştırarak onlara sahip çıkmaktayız. Bu hizmetlerin yanı sıra sosyoekonomik ve sağlık alanlarında da bize gelen ve bizlerin sahada elde ettiğimiz bilgi ve talepler doğrultusunda gerekli destek ve hizmetleri kendilerine sunmaktayız. Tabi yaşam koşulları ve standartlarını iyileştirme çalışmalarımız sürerken ayrıca yaşlılarımız için kültürel aktiviteler, gezi programları gibi hizmetler de geliştirmekteyiz. Yaşlılığa bağlı muhtaçlık, çeşitli fonksiyonlarda, fizikî güçte gerileme ile birlikte organlara çözülme sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda bakıma muhtaç duruma gelmiş yaşlılar, engelliler ve hastalar günlük hayatın basit ve olağan işlerini yerine getirmekte zorlanan, artık başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bir hale gelmiş olmaktadırlar. Böylece yaşlılar, engellilerin ve hastaların bir kısmı ya devamlı ya da belirli süreli bakım hizmetine muhtaç durumdadırlar. Kadın ve Aile Müdürlüğümüz ile Muhtarlıklar Müdürlüğünün birlikte organize ettikleri yaşlı, engelli veya hasta evde bakım hizmetlerimiz için öncelikle 444 0 611 veya http://www.tusba.bel.tr adresinden yapılan başvurular, Tuşba Belediyesi sosyal ön değerlendirme ekiplerince en kısa sürede evlerinde ziyaret edilip yaşlı, engelli veya hastanın sosyal durumu tespit edilmektedir. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak, insanlık ve yurttaşlık görevimizdir. Bu anlamda önemli değerlerimiz olan kıdemli ve kıymetli hemşehrilerimizin Yaşlılar Gününü tüm ruhu canımız ile tebrik eder, en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum" ifadeleri kullandı.

16.05.2017 11:14:29 TSI

