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Tiyatro Festivali sürüyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali devam ediyor. Bu yıl 28 okulun katıldığı festivalde Ordu Erçallar Anadolu Lisesi 'Vanya Dayı' adlı oyunu sahneledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu yıl 12.si yapılan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 2 Mayıs Salı günü yapılan açılış töreniyle başladı. Festivalde oyunlar 18 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek. Kapanış ise 20 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Festivale katılan Ordu Erçallar Anadolu Lisesi de sahneye çıkan okullar arasındaydı. Erçallar Anadolu Lisesi öğrencileri Şehir Tiyatrosu'nda Vanya Dayı adlı oyunu sahneledi.

Türkiye'de ilk ve tek olan festivale bugüne kadar 11 yılda toplam 313 okul katıldı ve yaklaşık 5 bin öğrenci oyunlarda görev aldı. Bugüne kadar öğrencilerin sahnelediği oyunları yaklaşık 250 bin kişi izledi.

Bu yıl festivale yurt dışından Kıbrıs, Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten 4 okul, yurt içinden ise Kayseri'den 16, Ankara ve İzmir'den ikişer, İstanbul, Konya, Eskişehir ve Ordu'dan birer olmak üzere toplam 28 okul katılıyor.

(SK)



16.05.2017 11:15:24 TSI

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