ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YYÜ'de önlük giydirme töreni

16 Mayıs 2017 Salı, 11:16
YYÜ'de önlük giydirme töreni
YYÜ'de önlük giydirme töreni

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirme töreni yapıldı.
Önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan YYÜ Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine önlük giydirme töreni yapıldı. 2013 yılında ilk öğrencilerini alan Eczacılık Fakültesi, YYÜ Nihat Bayşu Konferans Salonunda yapılan beyaz önlük giyme töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, sağlık sektörünün temellerinden birini teşkil eden eczacılık mesleğinin önemini vurgulayarak, "Bizler akademik ve idari kadromuzla bu mesleğin öneminin farkındayız ve bu nedenle eğitiminizi en iyi şekilde alabilmeniz için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Sizlerde bu üniversitede, bu yetkin akademik kadrodan eğitim aldığınız için şanslı olduğunuzu bilin. Beyaz önlük; temizliğin, saflığın ifadesidir. Sizlerde giydiğiniz bu önlükler gibi tüm meslek hayatınız boyunca doğrunun, dürüstlüğün yanında olun ve hep temiz kalın. Bundan sonraki eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyor, Eczacılık Fakültemizin tüm kadrosuna da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirilirken, törene YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ve Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Aslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
(MSA-Y)

16.05.2017 11:16:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Taşyapan iş yeri açılışına katıldı
YEREL

VALİ TAŞYAPAN İŞ YERİ AÇILIŞINA KATILDI
Hüda-Par'dan Genel Sekreter Yalçın'a ziyaret
YEREL

HÜDA-PAR'DAN GENEL SEKRETER YALÇIN'A ZİYARET
Van'da 2 kurum müdürü değişti
YEREL

VAN'DA 2 KURUM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Van'da 'sinek timi' iş başında
YEREL

VAN'DA 'SİNEK TİMİ' İŞ BAŞINDA
Başkale'de bahar temizliği
YEREL

BAŞKALE'DE BAHAR TEMİZLİĞİ
Şehir içinde trafik kurallarına?uymayan sürücülere ceza
YEREL

ŞEHİR İÇİNDE TRAFİK KURALLARINA?UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA
Başkan Özgökçe'den 'Yaşlılar Günü' mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÖKÇE'DEN 'YAŞLILAR GÜNÜ' MESAJI
İpekyolu Belediyesinden müzik dinletisi
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN MÜZİK DİNLETİSİ
Erciş MYO'da mezuniyet töreni
YEREL

ERCİŞ MYO'DA MEZUNİYET TÖRENİ
YYÜ'de mezuniyet coşkusu
YEREL

YYÜ'DE MEZUNİYET COŞKUSU
Van'da proje eğitimi
YEREL

VAN'DA PROJE EĞİTİMİ
Van'da bölgesel ralli heyecanı
YEREL

VAN'DA BÖLGESEL RALLİ HEYECANI
YYÜ'de mezuniyet töreni
YEREL

YYÜ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
Engelli ailelerinden sergi
YEREL

ENGELLİ AİLELERİNDEN SERGİ
Şairler, öğrencilerle buluştu
YEREL

ŞAİRLER, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Özel eğitimli öğrenciler kahvaltıda buluştu
YEREL

ÖZEL EĞİTİMLİ ÖĞRENCİLER KAHVALTIDA BULUŞTU
Van'da çocuklar yararına çay partisi
YEREL

VAN'DA ÇOCUKLAR YARARINA ÇAY PARTİSİ
VASKİ doğal içme suyu kaynaklarını koruma altına alıyor
YEREL

VASKİ DOĞAL İÇME SUYU KAYNAKLARINI KORUMA ALTINA ALIYOR
Kaymakam Bayır'dan minik Yusuf'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM BAYIR'DAN MİNİK YUSUF'A ZİYARET
Genç nesil göç edince işler imece usulüyle yapılıyor
YEREL

GENÇ NESİL GÖÇ EDİNCE İŞLER İMECE USULÜYLE YAPILIYOR
Çaldıran'da park yapımı
YEREL

ÇALDIRAN'DA PARK YAPIMI
Van'da Anneler Günü etkinliği
YEREL

VAN'DA ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Zabıtadan güzellik salonları denetimi
YEREL

ZABITADAN GÜZELLİK SALONLARI DENETİMİ
Saray'da 3 bin çam fidanı dikildi
YEREL

SARAY'DA 3 BİN ÇAM FİDANI DİKİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını