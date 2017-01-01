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YYÜ'de önlük giydirme töreni



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirme töreni yapıldı.

Önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan YYÜ Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine önlük giydirme töreni yapıldı. 2013 yılında ilk öğrencilerini alan Eczacılık Fakültesi, YYÜ Nihat Bayşu Konferans Salonunda yapılan beyaz önlük giyme töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, sağlık sektörünün temellerinden birini teşkil eden eczacılık mesleğinin önemini vurgulayarak, "Bizler akademik ve idari kadromuzla bu mesleğin öneminin farkındayız ve bu nedenle eğitiminizi en iyi şekilde alabilmeniz için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Sizlerde bu üniversitede, bu yetkin akademik kadrodan eğitim aldığınız için şanslı olduğunuzu bilin. Beyaz önlük; temizliğin, saflığın ifadesidir. Sizlerde giydiğiniz bu önlükler gibi tüm meslek hayatınız boyunca doğrunun, dürüstlüğün yanında olun ve hep temiz kalın. Bundan sonraki eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyor, Eczacılık Fakültemizin tüm kadrosuna da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirilirken, törene YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ve Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Aslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(MSA-Y)



16.05.2017 11:16:14 TSI

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