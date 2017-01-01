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Mobilyacılardan güç birliği

16 Mayıs 2017 Salı, 11:16
Mobilyacılardan güç birliği
Mobilyacılardan güç birliği

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar dernek çatısı altında toplandı.
İnegöl mobilya sanayiinin can damarı olan Ertuğrulgazi Caddesi'ndeki esnaflar, güçlerini dernek çatısı altında birleştirdi. Kısa bir müddet önce kurulan Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacıları Derneği yönetimi protokol ziyaretlerine başladı. İlk İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden heyet, 30 yıllık tarihi olan Ertuğrulgazi Caddesi'nin yeniden hayat bulması için destek istedi.
Başkan Bahadır Bayraktar, "Mobilyanın kalbinin attığı şehrimizde 1985 yılında Ertuğrulgazi Caddesi'nde başlayan mağazalaşma süreci sadece bölgemizde değil, yakın coğrafyamızda tasarımın, üretimin ve ihracatın çok kısa sürede merkezi haline gelmiştir. Bu cadde 2000 yılına kadar mobilya sektörünün yol göstericisi olmuştur. 2000 yılından sonra perakende mobilya satışı noktasında da uzmanlaşan Ertuğrulgazi Caddesi esnafımız Türkiye'de mobilya alışverişi yapmak isteyenlere imkan sunmuştur" dedi.
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Mobilya İnegöl'ün her şeyi. Mobilya ile alakalı yatırımlar ve projeler yapmak, eldeki değerleri geliştirmek gerekiyor. Musibet gibi gözüken, sıkıntı veren bazı konuları aslında bir fırsata çevirmek mümkün. Yapılan köprülü kavşakla birlikte bir sıkıntıyı bence fırsata dönüştürebiliriz. Biliyorsunuz orada bir ihale yapıldı. Kısa süre önce AK Parti İlçe Başkanımız Adem Demirel bu konu ile alakalı bir açıklama yaptı. İhalede güçlendirme çıktığı için 14 ayda kavşak bitirilemedi. İkinci bir ihale 16 Mayıs günü yapılıyor. Ay sonuna kadar muhtemelen ilan ve itiraz süresi tamamlanır. Bir ay sonra da alt bölüm, yan yollar ve benzeri yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. Eş zamanlı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi'nin üzerine düşen görevleri olacak. Birlikten güç doğar" diye konuştu.
(SB-MŞ)

16.05.2017 11:16:30 TSI
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