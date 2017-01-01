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Başkan Karamercan'dan esnafa Ramazan uyarısı



(Fotoğraflı)



Barış Gök

KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Ramazan Ayı yaklaşırken esnaf ziyaretinde bulunarak fiyatlar konusunda uyarılarda bulundu.

İlk olarak Adnan Menderes Toptancı Hali sonrasında ise Kadınlar Pazarı esnafına ziyaretlerde bulunan Başkan Karamercan esnafa fiyatların artmaması konusunda uyarılarda bulundu.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Ramazan Ayında yeme, içme, bakliyat ve sebzenin çok önemli yer tuttuğunu belirterek, "Esnaf kardeşlerimize fırsatçılık yapmayalım, Ramazan Ayında fiyatlarımızı yükseltmeyelim dedik. Çünkü bu ay birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı. Çok olan az olana verecek, yardımlaşacağız ama fiyatlara aşırı zam yaparsak da vatandaşın alım gücü olmaz. O insanlarda bir şey yiyemediği zaman büyük vebali var. O yüzden esnaf kardeşlerimizde duyarlı davrandılar. Şuan da domates 7-8 TL iken bir anda 2-2 buçuk TL'ye kadar düşmüş. Biber fiyatları düşmüş. Patlıcan, salatalık gibi bütün sebzelerin fiyatı düşmüş. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.



"Düve hayvanlarının kesimi kanunla 3 yıl yasaklansın"

Kırmızı et fiyatlarının arttığı da ifade eden Başkan Karamercan, "Acilen ilgililerden bu konuda önlem almalarını istiyoruz. Önce besici arkadaşlarımıza güzel bir teşvik verilsin. Sonra düve hayvanlarının kesimi kanunla 3 yıl yasaklansın. Bu hayvanlar doğurgan hayvandır. Bunu kesersek üretim biter. Şuan da Konya ve Türkiye'de hep düve kesiliyor. Kesimin önüne geçilirse 3 yıl sonra biz dışarıya et ihracatı yapacağız. Dışarıdan et almayacağız" diye konuştu.

Ziyaret esnasında Başkan Karamercan'a, KONESOB Başkan Vekilleri Ahmet Çal ve Süleyman Yılmaz da eşlik etti.

(BG-İP-Y)



16.05.2017 11:17:29 TSI

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