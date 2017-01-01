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Konyaaltı'nda personeli ilkyardım eğitimi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, çalışanlarına yönelik eğitim programlarına ilkyardım ile devam ediyor. Türkiye Kızılay Derneği Antalya Şubesi, Belediye çalışanlarına temel sağlık teknikleri konusunda eğitim verdi.

Konyaaltı Belediyesi, personelini ilkyardım eğitim programıyla sertifikalandırdı. Türkiye Kızılay Derneği işbirliğiyle yürütülen ilk yardım eğitim programı ile Belediye personeli, hem teorik hem de uygulamalı anlatımlarla temel sağlık teknikleri konusunda bilgilendirildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yakından izlediği eğitim programında gerektiğinde hayat kurtarabilecek ilk yardım bilgisi verildi.

İlkyardım bilgisine sahip olmanın hiç olmadık bir zamanda hayati önem taşıyabileceğine işaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu düşünceyle belediye personelini iki gün süren ilkyardım eğitim programıyla sertifikalandırmak istediklerini söyledi. Başkan Böcek, "Maalesef birçok insan ilkyardım konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bazen bilinçsizce yapılan bir müdahale telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilir. İlkyardım yerinde ve zamanında yapılırsa hayat kurtarır. Verilen bu kursla, çalışanlarımız ilkyardım konusunda bilgi sahibi oldu" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 11:18:31 TSI

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