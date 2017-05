YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Silifke Belediyesi Bisiklet Kriteryumu düzenleyecek

Silifke Belediyesi Bisiklet Kriteryumu düzenleyecek



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke'de bu yıl 44.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında Bisiklet Kriteryumu yapılacak.

Turkcell Güneş Saatçilik'in katkılarıyla düzenlenecek olan bisiklet kriteryumunda dereceye giren sporculara 44. yıl anısına 44 hediye verilecek. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlenen bisiklet kriteryumuna bu yıl daha yoğun bir katılım gerçekleşmesi bekleniyor.

21 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de yapılacak olan kriteryuma tüm Silifke halkını davet eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "44 yıldır kutlanan bu festivaller sayesinde Silifke, adını Türkiye'ye olduğu gibi tüm dünyaya duyurmuştur. Silifke halkı, geçmişine sahip çıkarak bu değerlerini korumuştur. Akdeniz'in incisi olan bu güzel ilçe, tarihi dokusu ve tabii güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Festival dolayısıyla gelen konuklarımız, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadırlar. Her yıl farklı bir özelliğini ve zenginliği kutladığımız festivalimizi artık Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali olarak kutlayacağız.

Bu festivalimiz kapsamında düzenlediğimiz konserler, yarışmalar, turnuvalar, tiyatro etkinlikleri ve bisiklet kriteryumu gibi daha sayabileceğimiz birçok etkinlik yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Bisiklet Kriteryumu oldu. Bütün bisiklet tutkunlarımızı bu kriteryuma bekliyoruz" dedi.

Silifke'de yıldızlar sahne alacak

Başkan Turgut, 20-25 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri içerisinde, 20 Mayıs Cumartesi günü Mabel Matiz'i, 21 Mayıs Pazar günü Halil Sezai'yi, 22 Mayıs Pazartesi günü Duman'ı, 23 Mayıs Salı günü Özlem Özdil'i, 24 Mayıs Çarşamba günü Buray'ı ve 25 Mayıs Perşembe günü Linet'i konuk edeceklerini belirtti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Silifke'de kültür coşkusunun en iyi şekilde yaşanacağını ifade eden Turgut, "Her yıl kutladığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz, bu yıl da halkımıza açık ve ücretsiz olacaktır. Bir Yörük yurdu olan Silifkemizde 1974 yılından beri kültür değerlerimizi yaşatmak, canlı tutmak ve bunu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara tanıtmak için festivaller yapıyoruz. 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 44 yıldır başarılı bir şekilde kutladığımız festivalimizi bu yıl da gerçekleştirmenin heyecanını ve coşkusunu yaşamaktayız. Göreve geldiğimiz andan itibaren sanatın, kültürün, sporun ve barışın kenti olma yolunda başarılı hizmetler gerçekleştirdik. Bu hedefte ve yolumuzda her geçen gün şevkle, heyecanla ve gururla yürümeye devam edeceğiz. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihe ve eşsiz güzelliklere sahip olan Silifkemize en iyi hizmetleri sunmak, benim ve mesai arkadaşlarım için büyük bir onur olmaya devam edecektir. Kültür Haftamızın hayırlı uğurlu olmasını diler, bütün halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

(MŞN-Y)



16.05.2017 11:18:52 TSI

NNNN