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İŞKUR'dan engellilere istihdam desteği



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum İŞKUR İl Müdürü Recep Demir, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada engelli vatandaşlara 40 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini söyledi.

Erzurum İŞKUR Müdürü Recep Demir, 10-16 Mayısın engelliler haftası olması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında engelli vatandaşlara 40 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini söyleyen Demir, "10-16 Mayıs engelliler haftası olarak bütün Türkiye'de kutlanıyor. İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü olarak engelliler haftası ile alakalı bir takım projelerimiz var. Şuanda faaliyette olan 6 projemiz var. Bunları iyi işlerle eşleştirdiğimiz zaman çok faydalı sonuçlar alabiliyoruz. Sağlıklı olan insanlardan daha çok kendilerini işe veriyorlar. Dolayısı ile biz bu arkadaşlara hibe desteği kapsamında 40 bin liraya kadar destek veriyoruz. Bunların projelerini 3 yıl boyunca takip ediyoruz. 3 yıl süre boyunca yaşadıkları sıkıntıları dinliyoruz" dedi.

"Sahadaki uygulamalarımızı tek tek dinledik"

2018 yılına kadar 50'nin üzerinde engelli vatandaşa hibe sağlamayı amaçladıklarını belirten Recep Demir, "Erzurum'da yaptığımız çalışmaların sahadaki uygulamalarını geçtiğimiz hafta tek tek dinledik. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan, ve hindi yetiştiriciliği gibi değişik alanlarda faaliyetlerimiz var. Bunların sayısını 2018 yılına kadar 50'nin üzerine taşımak istiyoruz. Burada ki amacımız, engelli vatandaşımızın ilçelerimizin bir köyünde alıp merkeze indirip orada bir fabrikaya getirip eline bir paspas verip çalıştırmak değil de yetenekli olduğu işe kendi bulunduğu yerde yapmasını sağlıyoruz. Bun o noktada destekliyoruz" diye konuştu.

(SK-AA-Y



16.05.2017 11:20:03 TSI

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