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Kadın Danışma Merkezi işbirliği ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet" konulu seminer düzenlendi



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Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) bünyesinde görevlendirilen Eşitlik Birim Temsilcileri ile Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi işbirliğinde "Şiddet Türleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusunda seminer düzenlendi.

NÜKÇAM yöneticilerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi yöneticisi Şermin Açıkgöz, seminerde Şiddet ve Türleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra öğretim üyeleri ve görevlileri, şiddeti önlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Seminerin, Toplumsal cinsiyet eşitliği bölümünde de Eşitlik Birim Temsilcileri, TCE nedir? Nerede başlar? Bizlere yaşattığı etkiler nelerdir? Konularında da bilgi aktarımı yapıldı.

(COŞ-AÖ-Y)



16.05.2017 11:20:24 TSI

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