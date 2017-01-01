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Karamanlı bedensel engelli yüzücüler şampiyonaya madalyalarla başladı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Okullararası Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasının ilk gününde Karamanlı sporcular 4 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Okullararası Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasının ilk gününde Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Bedensel Engelliler yüzme takımı sporcuları sabah ve öğleden sonra yapılan seanslarda 4 altı ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyonaya altın bir başlangıç yaptı. Yıldız Kızlar kategorisinde mücadele eden Neslihan Kılıçoğlu, sabah seansında yapılan 100 metre serbest s4 kategorisinde şampiyonaya güzel bir başlangıç yaparak Türkiye şampiyonu oldu. Yine öğleden sonra yapılan yarışlarda 50 metre serbest s4 grubunda mücadele eden Kılıçoğlu, rakiplerini geride bırakarak şampiyonanın ilk gününü 2 altın madalya ile tamamladı. Yıldız Erkeklerde mücadele eden Emirhan Kılınç, sabah seansında yapılan s10 grubu 100 metre serbest ve öğleden sonra yapılan s10 grubu 50 metre serbest stil yarışlarında Karaman'a 2'inci altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Karaman adına yarışan bir diğer sporcu Salim İmre ise, S9 grubu gençler 100 metre serbest yarışlarında bronz madalyanın sahibi olarak kariyerinde başarılarının bir yenisini daha ekledi.

Karaman olarak şampiyonaya üç sporcuyla katıldıklarını belirten Yüzme Antrenörü Aziz Hopyar, "Mersin'de düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin farklı illerinde gelen 100'e yakın sporcu mücadele ediyor. Bizlerde zorlu şampiyonda Karaman Gençlik ve Spor Kulübü adına üç sporcumuzla mücadele ediyoruz. Neslihan Kılıçoğlu ve Salim İmren'in önceki yıllarda da Türkiye şampiyonlukları var. Şuanda aramıza Emirhan Kılınç'ta katıldı. İlk gün sonunda gelen dört Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü bizler için gurur verici. Madalya avımız yarın yapılacak 50 metre ve 100 metre sırtüstü ile 100 metre kurbağalama yarışlarında devam edecek. Bu şampiyonada ki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de katıldığımız tüm kategorilerde birincilik kürsüsünde yer alarak engelli sporcularımızın neler yapabileceğini göstermek. En büyük hedefimiz ise çok yaklaştığımız Avrupa barajını geçerek ülkemizin ve ilimizin adını Avrupa'da en iyi şekilde duyurmak" diye konuştu.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular Salim İmren, Neslihan Kılıçoğlu ve Emirhan Kılınç'ı tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise, "Şampiyonanın ilk gününde gelen dört Türkiye birinciliği bizleri gururlandırdı. Bedensel engelli sporcularımızın başarı adına neler yapabileceğini bir kez daha görmüş olduk. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sporcularımızın ikinci gün yapılacak olan yarışlarda da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



16.05.2017 11:21:44 TSI

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