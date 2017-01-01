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KMÜ'de İstanbul'un fethi kutlandı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Türk Kültürü ve Edebiyatı Öğrenci Topluluğu tarafından 'İstanbul'un Fethi' konulu kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Topluluk Başkanı Gökhan Atalay, Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında bir beylik olarak kurulduğunu ve kurulduktan kısa bir süre sonra Anadolu ve Rumeli'ye yayılan bir devlet haline dönüştüğünü hatırlatarak, "İstanbul, daha önce pek çok kez denenmesine karşın fethedilemedi. Peygamber Efendimizin de büyük önem verdiği bu fetih çeşitli denemeler sonucunda 29 Mayıs 1453 tarihinde son taarruzun başlamasıyla birlikte nihayet gerçekleşti ve İstanbul fethedildi" dedi.

Gökhan Atalay'ın konuşmasının ardından İstanbul'un fethini anlatan bir video gösterimi yapıldı. Daha sonra Kürşad Yağcıoğlu isimli öğrenci 'Fetih Marşı'nı seslendirdi. Program, İstanbul'un fethinin üç boyutlu olarak canlandırıldığı video gösterimi ile sona erdi.

(MD-AH-Y)



16.05.2017 11:23:40 TSI

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