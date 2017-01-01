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Kilis'te 28 bin 933 çalışan, 12 bin 674 emekli bulunuyor

16 Mayıs 2017 Salı, 11:23
Kilis'te 28 bin 933 çalışan, 12 bin 674 emekli bulunuyor
Kilis'te 28 bin 933 çalışan, 12 bin 674 emekli bulunuyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdullah Akkaş, Kilis'te 28 bin 933 çalışan, 12 bin 674 emekli bulunduğunu söyledi.
SGK İl Müdürü Abdullah Akkaş, düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanması Yönetim Kurulumuzun 12 Şubat 2009 tarihli ve 2009/73 sayılı kararı ile belirlenmiştir. 2009 yılı 11-17 Mayıs Haftasından başlayarak sosyal güvenlik haftası kutlanmaya başlanmıştır. TÜİK Anketi 22 Şubat 2017 tarihli açıklamasına bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti. En yüksek memnuniyet oranı 2016 yılında yüzde 78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla yüzde 75,7 ile asayiş, yüzde 75,4 ile sağlık, yüzde 67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 65,1 ile eğitim ile yüzde 57,9 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip ediliyor" dedi. Sigortalıların ihtiyaçlarına yerinde hizmet veren, kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik amacıyla, yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldığını ifade eden Akkaş, "Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-devlet portalında en fazla hizmet sunan Kurum olarak dünyada öncü seviyeyi yakaladık. E-Devlet Kapısı'nın amacı, kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek noktadan ve etkin şekilde sunmaktır. Hali hazırda Kurumumuzun e-Devlet kapısı üzerinde genel sağlık sigortası, emeklilik, sigorta ve diğer hizmetler alanında toplam 59 uygulaması bulunmaktadır. Kilis'te, Aktif 4 A çalışanı 17 bin 204, Bağkur 5 bin 741, Emekli Sandığı 5 bin 988 olmak üzere toplam 28 bin 933 çalışan bulunuyor. SKK emeklisi 3 bin 806, Bağkur 6 bin 716, Emekli sandığı2 bin 152 olmak üzere toplam 12 bin 674 kişi bulunuyor. 687 sayılı kanun ile Kilis'te 617 kişi (artı) istihdam olmuştur" dedi.
(MAD-SD-Y)

16.05.2017 11:23:55 TSI
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