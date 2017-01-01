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Adana'da heyecan ve eğlence birarada yaşandı

- Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 2. Akdeniz Zumba ve Dans Festivali, Oturarak Voleybol 1. Lig Final ve Klasman Maçları, Enduro Motocross Extrem Yarışları, 15. Sevgi Festivali Trap ve Tek Kurşun Yarışmaları düzenlendi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da danstan voleybola, motokrostan atıcılığa kadar heyecan ve eğlence dolu organizasyonlar düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapılan 2. Akdeniz Zumba ve Dans Festivali, Oturarak Voleybol 1. Lig Final ve Klasman Maçları, Enduro Motocross Extrem Yarışları, 15. Sevgi Festivali Trap ve Tek Kurşun Yarışmaları, kent halkına adrenalin dolu saatler yaşattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda organize edilen Oturarak Voleybol 1. Lig Final ve Klasman Maçları'nda bedensel engelli sporcular mücadele verdi. 9 takımın katıldığı turnuvada şampiyonluğu Alaplı Alges kazandı. Karadeniz Eğerli Belediyesi ikinciliği, Adana Umudun Işığı Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Alaplı Alges'den Mehmet Yılmaz en iyi hücum, Karadeniz Ereğli Belediye'den Engin Kılıç en iyi servis atan, Alaplı Alges'ten Ramazen Zandi Nezami en değerli oyuncu, Adana Umudun Işığı'ndan Yunus Özbathan en iyi pasör oyuncu ödülüne layık görüldü.



İki teker şaha kalktı

Eski Baraj Atlı Spor Kulübü arkasında düzenlenen Enduro Motocross Extrem Yarışları'nda motosikletler adeta şaha kalktı. Adanalıların büyük ilgi gösterdiği yarışlarda motosiklet tutkunları zorlu parkurda sergiledikleri akrobatik hareketlerle hayran bıraktırdı. E1A sınıfında Murat Cankösebirincilik kürsüsüne çıkarken, Nevzat Erol ikinci, Mithat Kazan üçüncü oldu. Pilotların ödüllerini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy verdi.



Zumba coşkusu

HiltonSA Otel bahçesindeki 2. Akdeniz Zumba Masterclass etkinliğinde ise Adanalılar dans şov ve zumbanın keyfini yaşadı. Sıra dışı etkinlikte Erol Güncek Akademi,Wes Yaşam Kulübü, Fenomen Dans ve Sanat Akademisi, Ritmo Latino Dans Akademi, Force Dans, My Dans ile Çukurova Dans ve Sanat Akademisi'nin dansçıları sahne aldı. Zumbanın starları Didem Zeybek, Ecem Özcan, Bengü Tekin, Gülcan Başkurt, Orit Habip ve Remzi Öztosun danslarıyla unutulmaz dakikalar yaşattı. Ceyhan İlçesi Narlık Mahallesi'nde organize edilen 15. Sevgi Festivali Trap ve Tek Kurşun Yarışmaları'nda ise Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri yarıştı.

(ELF-Y)



16.05.2017 11:23:56 TSI

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