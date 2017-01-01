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Şehir içinde trafik kurallarına?uymayan sürücülere ceza

16 Mayıs 2017 Salı, 11:24
Şehir içinde trafik kurallarına?uymayan sürücülere ceza
Şehir içinde trafik kurallarına?uymayan sürücülere ceza

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri, sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürürken, kuralları ihlal eden sürücülere ise para cezası uyguluyor.
Ulaşım ve Zabıta Daire başkanlıklarına bağlı trafik ekipleri, şehir merkezinde trafik ihlallerinden kaynaklanan sıkıntıları önlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ulaştırma Koordinasyon Merkezince (UKOME)?alınan kararlar gereği?durak noktalarında, park yasağı?levhalarının bulunduğu yerlerde, trafik ışıklarının?önünde,?kavşak ve?yaya geçitlerinde uygunsuz park edilen araçlar?ile?çift sıra park?eden?araçlara yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Trafikte ihlalde bulunan araç sahiplerine para cezası verilirken, denetimi gerçekleştiren ekipler ise anonslar yaparak araç sahiplerini trafik ihlallerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan sürücülerin araçları ise çekildi.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği trafik uygulamasında belirlenen güzergah dışına?çıkan, uygunsuz yerlerde?yolcu alıp indiren?toplu taşıma?araçları da denetlenerek aykırı harekette bulunanlara para cezası kesildi. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda daha dikkatli davranmalarını gerektiğini belirten ekipler,?kent genelinde güvenli?bir trafik ortamının oluşması için çalışmalara kararlılıkla?devam edeceklerini ifade ettiler.
(MSA-Y)

16.05.2017 11:24:21 TSI
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