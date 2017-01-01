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Kitap Fuarı'nda aile bağları kuvvetlenecek



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kocaeli İl Müftülüğünün Aile ve Dini Rehberlik Bürosu da tanıtılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 9 yıldır gerçekleştirdiği Kocaeli Kitap Fuarı, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarını paylaştığı önemli bir platform oldu. Her yönüyle bir sosyal sorumluluk projesi olan Kocaeli Kitap Fuarı, kurum ve kuruluşlara halkla iç içe olma ve projelerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Müftülüğü artan boşanma ve şiddet olaylarının önüne geçebilmek için başlattığı çalışmanın tanıtımını fuarda yapıyor. 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın Sivil Toplum Kuruluşlarına ayrılan alanda stant açan İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığının "Aile Emanettir" sloganından hareketle açtığı Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun tanıtımını yapıyor. Stantta, dinde ailenin yeri, ailenin önemi, ailelerin çocuklarıyla olan iletişimi konularında bilgilendirici broşürler ve kitapçıklar dağıtılıyor.

Müftülük, Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu" projesini Kocaeli'nde de uygulamaya başladı. Umuttepe'de iki, Yeni Cuma Camii'nde bir adet olmak üzere üç adet büroda aile bağlarını kuvvetlendirici, çocuk ile anne baba arasındaki ilişkiyi onarıcı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Anne ve babalara, gençlere din temelinde aile eğitimleri veriliyor.

(İG-GY-Y)



16.05.2017 11:32:18 TSI

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