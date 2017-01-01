ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halılar, görücüye çıkıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 11:36
Halılar, görücüye çıkıyor
Halılar, görücüye çıkıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Günlük 1 milyon metrekare halının dokunduğu Gaziantep'te gerçekleştirilecek fuara birçok yabancı ülkeden katılım olacak. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Halıcılar Odasının işbirliğinde gerçekleştirilecek fuarda 198 firma ürünlerini sergileyecek.
GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı açıklamada, halıcıların bugüne kadar başarıyla göğüsledikleri sektörü daha ileri taşımanın planlarını yaptığını söyledi. Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek fuara bu yıl uluslararası firmaların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaplan, Belçika, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, Ürdün, Hollanda ve Özbekistan'dan 32 yabancı firmanın yeni pazarlara ulaşmak için Domotex Turkey'e katılacağını ifade etti. Fuarın halının başkentinde gerçekleştirilecek olmasının da ayrı bir avantaj olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Birbirinden değerli halı markalarının faaliyet gösterdiği Gaziantep, makine halısında söz söyleyen bir şehirdir. Dünyada dokunan 4 halıdan biri Gaziantep menşelidir. Halının başkentinde böylesine önemli bir organizasyon yapılıyor olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
"Yenilikçi ürünlerle devam etmeliyiz"
2000 yılından sonra ileri teknolojiye yatırım yapan halıcıların Ünaldı bölgesinden Başpınar'a taşınmaya başladığını anımsatan Kaplan, 150'ye yakın halı firmasının bulunduğu Gaziantep'te, dünyanın dört bir tarafına halı ihracatı yapıldığını hatırlattı. Bugün halıda aranan şehir olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Kaplan, "Bu gururu gelecek nesillere de aktarabilmemiz için yenilikçi ürünlerle yola devam etmeliyiz. Sektör temsilcileri bunun farkında ve her geçen gün farklı ürünlerle üreticiyi şaşırtmaya devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi. Türkiye'deki halı üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin makine halısı olduğunu ve bunun da yüzde 89'unun Gaziantep'te dokunduğuna dikkati çeken Kaplan'ın açıklamasında, "Son yıllarda ileri teknoloji makinelerde dokunan halılar, Amerika'dan Çin'e, Suudi Arabistan'dan, Almanya'ya kadar ihraç edilmektedir. Dünyanın en ücra köşelerinde bile Gaziantep'te dokunan halıları görmek mümkün. Domotex Turkey, Gaziantep'in halıcılıkta geldiği noktanın göstergelerinden biridir. Farklı ülkelerden de halıcıların katılacağı fuar, hem sektör hem de şehir için önemlidir. Fuarlar sadece sektörler için avantaj sağlamıyor. O şehirde faaliyet gösteren bütün sektörler istifade ediyor. Bu anlamda 4 gün sürecek olan fuarın şehrimizin de tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum" denildi.
1990'dan Bugüne Halı İhracat
Kaplan, farklı coğrafyalardan talepler alan halıcıların bu talepler doğrultusunda farklı modellerde halı dokuduğunu kaydetti. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya farklı ülkelere halı ihracatı yapan halıcıların en fazla ihracatı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yaptığını vurgulayan Kaplan, "1990'lı yılların başında 202,4 milyon dolar civarında olan halı ihracatı, 2004 yılı sonu itibariyle 517 milyon dolara ulaşmış, 2010 yılında 1 milyar 266 milyon doları yakalayan halıcılar, 2016'yı ise 1 milyar 920 milyon 303 bin dolarla kapattı. Bu yılın 4 aylık diliminde de 667 milyon 602 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldı" ifadelerine yer verdi.
Kilimden halıya giden zorlu yolda büyük emekler veren halıcıların bu mücadelelerinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Kaplan, halıcılıkta marka olmayı başaran iş adamlarının zirvede kalmasının da yapılacak yenilikçi çalışmalara mümkün olacağını sözlerine ekledi.
(SD-Y)

16.05.2017 11:36:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantepspor'un aklı galibiyette, gözü Bursaspor'da
YEREL

GAZİANTEPSPOR'UN AKLI GALİBİYETTE, GÖZÜ BURSASPOR'DA
Üretim Reform Paketi
YEREL

ÜRETİM REFORM PAKETİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
&quot;Üretim Reform Paketi yeni yatırımlar için fırsat&quot;
YEREL

"ÜRETİM REFORM PAKETİ YENİ YATIRIMLAR İÇİN FIRSAT"
Büyükşehir Gaziantepspor'dan birlik çağrısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DAN BİRLİK ÇAĞRISI
Yüzmede Türkiye Başarısı
YEREL

YÜZMEDE TÜRKİYE BAŞARISI
Özel SANKO Okullarında Sanata Yolculuk
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARINDA SANATA YOLCULUK
Özel SANKO okulları öğrencilerinden muhteşem gösteri
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI ÖĞRENCİLERİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
E-Konferans İle eğitim
YEREL

E-KONFERANS İLE EĞİTİM
İslahiye MYO Öğrencilerine Öfke Kontrolü Semineri
YEREL

İSLAHİYE MYO ÖĞRENCİLERİNE ÖFKE KONTROLÜ SEMİNERİ
GAÜN Öğr. Gör. Tamer'den Tütün ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı
YEREL

GAÜN ÖĞR. GÖR. TAMER'DEN TÜTÜN VE ALKOL BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE KONFERANSI
Trafik kazasında boğazına inşaat demiri saplanan genç kız
YEREL

TRAFİK KAZASINDA BOĞAZINA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANAN GENÇ KIZ
Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulunda Bilim Şenliği
YEREL

KAPLAN KARDEŞLER İMAM HATİP ORTAOKULUNDA BİLİM ŞENLİĞİ
Sönmezler, Düzbağ Projesi'ni İstanbul Su Formunda anlattı
YEREL

SÖNMEZLER, DÜZBAĞ PROJESİ'Nİ İSTANBUL SU FORMUNDA ANLATTI
YEREL

Gaziantep'te kamyonet okul duvarına çarptı: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE KAMYONET OKUL DUVARINA ÇARPTI: 7 YARALI
Dr. Ersin Arslan Hastanesine Mücahitler Mahallesinde ek bina
YEREL

DR. ERSİN ARSLAN HASTANESİNE MÜCAHİTLER MAHALLESİNDE EK BİNA
Dünyanın sayılı Sirk Grubu Gaziantep'te
YEREL

DÜNYANIN SAYILI SİRK GRUBU GAZİANTEP'TE
Gaziantep istihdam seferberliği hedefini tutturdu
YEREL

GAZİANTEP İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ HEDEFİNİ TUTTURDU
Kıratlı ve Özkol ailesinin mutlu günü
YEREL

KIRATLI VE ÖZKOL AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
GTO, enerji sektörünü zirveye taşıyor
YEREL

GTO, ENERJİ SEKTÖRÜNÜ ZİRVEYE TAŞIYOR
Binlerce öğrenci genç Türkiye zirvesinde buluştu
YEREL

BİNLERCE ÖĞRENCİ GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİNDE BULUŞTU
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan engelli ailelere sürpriz ziyaret
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI FADILOĞLU'NDAN ENGELLİ AİLELERE SÜRPRİZ ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını