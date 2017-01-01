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Halılar, görücüye çıkıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Günlük 1 milyon metrekare halının dokunduğu Gaziantep'te gerçekleştirilecek fuara birçok yabancı ülkeden katılım olacak. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Halıcılar Odasının işbirliğinde gerçekleştirilecek fuarda 198 firma ürünlerini sergileyecek.

GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı açıklamada, halıcıların bugüne kadar başarıyla göğüsledikleri sektörü daha ileri taşımanın planlarını yaptığını söyledi. Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek fuara bu yıl uluslararası firmaların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaplan, Belçika, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, Ürdün, Hollanda ve Özbekistan'dan 32 yabancı firmanın yeni pazarlara ulaşmak için Domotex Turkey'e katılacağını ifade etti. Fuarın halının başkentinde gerçekleştirilecek olmasının da ayrı bir avantaj olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Birbirinden değerli halı markalarının faaliyet gösterdiği Gaziantep, makine halısında söz söyleyen bir şehirdir. Dünyada dokunan 4 halıdan biri Gaziantep menşelidir. Halının başkentinde böylesine önemli bir organizasyon yapılıyor olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi ürünlerle devam etmeliyiz"

2000 yılından sonra ileri teknolojiye yatırım yapan halıcıların Ünaldı bölgesinden Başpınar'a taşınmaya başladığını anımsatan Kaplan, 150'ye yakın halı firmasının bulunduğu Gaziantep'te, dünyanın dört bir tarafına halı ihracatı yapıldığını hatırlattı. Bugün halıda aranan şehir olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Kaplan, "Bu gururu gelecek nesillere de aktarabilmemiz için yenilikçi ürünlerle yola devam etmeliyiz. Sektör temsilcileri bunun farkında ve her geçen gün farklı ürünlerle üreticiyi şaşırtmaya devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi. Türkiye'deki halı üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin makine halısı olduğunu ve bunun da yüzde 89'unun Gaziantep'te dokunduğuna dikkati çeken Kaplan'ın açıklamasında, "Son yıllarda ileri teknoloji makinelerde dokunan halılar, Amerika'dan Çin'e, Suudi Arabistan'dan, Almanya'ya kadar ihraç edilmektedir. Dünyanın en ücra köşelerinde bile Gaziantep'te dokunan halıları görmek mümkün. Domotex Turkey, Gaziantep'in halıcılıkta geldiği noktanın göstergelerinden biridir. Farklı ülkelerden de halıcıların katılacağı fuar, hem sektör hem de şehir için önemlidir. Fuarlar sadece sektörler için avantaj sağlamıyor. O şehirde faaliyet gösteren bütün sektörler istifade ediyor. Bu anlamda 4 gün sürecek olan fuarın şehrimizin de tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum" denildi.

1990'dan Bugüne Halı İhracat

Kaplan, farklı coğrafyalardan talepler alan halıcıların bu talepler doğrultusunda farklı modellerde halı dokuduğunu kaydetti. Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya farklı ülkelere halı ihracatı yapan halıcıların en fazla ihracatı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yaptığını vurgulayan Kaplan, "1990'lı yılların başında 202,4 milyon dolar civarında olan halı ihracatı, 2004 yılı sonu itibariyle 517 milyon dolara ulaşmış, 2010 yılında 1 milyar 266 milyon doları yakalayan halıcılar, 2016'yı ise 1 milyar 920 milyon 303 bin dolarla kapattı. Bu yılın 4 aylık diliminde de 667 milyon 602 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldı" ifadelerine yer verdi.

Kilimden halıya giden zorlu yolda büyük emekler veren halıcıların bu mücadelelerinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Kaplan, halıcılıkta marka olmayı başaran iş adamlarının zirvede kalmasının da yapılacak yenilikçi çalışmalara mümkün olacağını sözlerine ekledi.

(SD-Y)



16.05.2017 11:36:05 TSI

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