Başkan Doğan'dan görme engellilere kitap okuma cihazı

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, görme engellilerin daha iyi okumaları ve öğrenebilmeleri amacıyla Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM)'e kitap okuma cihazı hediye etti.

Engellileri azmine ve enerjilerine her zaman inanıp, güvendiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Gönüllerinde engelleri olmayan kardeşlerim, bizler sizin kardeşiniz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve her toplantıda engelli kardeşlerimizi unutmamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Her zaman yanınızdayız. Belediye Meclisimizde engelli bir kardeşimizin olmasını çok istiyorduk. Eğer engelli bir kardeşimiz olsaydı, bize çok faydası olacaktı. İnşallah önümüzdeki süreçlerde olacaktır. Gençlerimizi meclis üyeliğine hazırlayın" dedi.

Konuşmasına devam eden Başkanı Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk hükümeti kurduğunda milletvekili listesinde 3 tane engeli kardeşimiz vardı. Engelli yasası bunun ürünüydü. Bugün gerek hükümet olarak gerekse belediyeler olarak engellilerimize yönelik güzel çalışmalar yürütüyoruz. 15 yılda çok önemli noktalara geldik. Sizlere her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu hizmetleri sadece görev olarak değil, gönlümüzden geçen bir sevgi olarak ta yapıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretinde engelli vatandaşlara kütüphane sözü de veren Başkan Doğan, "Açacağımız kütüphane ile kardeşlerimiz çok daha bilgili olacak ve çok daha güzel okuyacak. Şimdilik bu kadarla başlayalım ama hedefim daha büyük bir kütüphanedir. Bunu da hep birlikte sağlayacağız. İzmit Belediyesi olarak binamızı engelsiz binaya çevirdik, yaptığımız her projeyi engelsiz proje haline getiriyoruz, camilere asansör uygulamasını ilk biz başlattık, Sabri Yalım Parkı'mıza da engelsiz salıncağımız geliyor. Belsa Plaza binamızın altında down sendromlu kardeşlerimize Down Kafe açıyoruz. Hepinizi oraya bekliyoruz. Birlikte daha güzel işler yapacağız. Sevgimiz, saygımız, bağımız var olduğu sürece diğer bütün engeller aşılır" şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşlardan Gizem Hazar kitap okuma cihazının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Bu cihaz sayesinde kimseye ihtiyaç olmadan derslerimize çalışabileceğiz" açıklamasını yaptı.

Cihazın çoğunlukla öğrenciler ve özellikle KPSS' ye hazırlanan görme engelliler tarafından kullanılacağını belirten GÖRSEM Başkanı Dursun Karaman da engellilere yönelik desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür etti.

