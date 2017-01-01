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Hersekliler hasret giderdi



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi ile Hersek Köyü Mahalle Muhtarlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Hersekliler 1. Kültür ve Dayanışma Günü ilgi gördü.

Çevre illerden büyük katılımın gerekleştiği ve akrabaların hasret giderdiği buluşma renkli görüntülere sahne oldu. Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde şehitler ve geçmişlerin ruhuna okunan Mevlid-i Şerif'in ardından mezarlık ziyaretiyle başlayan program, Hersek Güreş Sahası'nda devam etti. Eski fotoğrafların yer aldığı sergi vatandaşların büyük ilgisini çekti. Çocukları çuval ve yumurta yarışı yaptı. Anneler Günü münasebetiyle şehit annesi Fatma Akyel'e hediye verilirken, Berra Gülfidan'ın okuduğu şiir duygulu anlar yaşattı. Çekilişin de yapıldığı buluşmada konser verildi. Program, İzmit Sancak Mehter Takımı'nın konseriyle son buldu.

(MM-MŞ)



16.05.2017 11:38:01 TSI

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