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Minik yazar, kendi yaşıtlarına örnek oluyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın en küçük yazarı herkese kitap okumayı özendiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 11 yaşındaki yazar Buse Naz Hacımustafaoğlu'nu konuk ediyor. "Kedi Cenneti" isimli kitabını imzalayan Kocaeli Kitap Fuarı'nın en küçük yazarı kendi yaşlarındaki çocuklara örnek oluyor. Kitap okumayı ve yazı yazmayı çok sevdiğini ifade eden Buse Naz Hacımustafaoğlu, "Okulda yazı denemelerim oluyordu. Arkadaşlarıma okutuyordum. Çok beğeniyorlardı. Ailem de beni teşvik edince ilk kitabım olan Kedi Cenneti'ni yazdım. Benim gibi aynı yaşlarda olan arkadaşlarıma kitap okuma alışkanlığı edinmelerini tavsiye ediyorum. Benim yaşımdaki bir çocuğun kitap yazması da inanıyorum ki herkese kitap okumayı özendirmiştir" dedi.

(İG-GY-Y)



16.05.2017 11:38:17 TSI

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