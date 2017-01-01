ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üretim Reform Paketi

16 Mayıs 2017 Salı, 11:38
Üretim Reform Paketi
Üretim Reform Paketi
- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu:
- "Büyüme için yatırım şart. Sanayicilerin maliyet yükünü azaltan bu paket, yeni yatırımların önünün açılması için fırsattır"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, büyüme için yatırımın şart olduğunu belirterek, "Sanayicilerin maliyet yükünü azaltan Üretim Reform Paketi, yeni yatırımların önünün açılması için fırsattır'' dedi.
Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışılan Üretim Reform Paketinin Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) daha güçlü ve verimli çalışması, maliyetlerin iyileştirilmesi, üretimin önündeki engellerin kaldırılması ve nitelikli işgücü yetişmesi açısından önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti. Paketle "Planlı sanayi alanlarında emlak vergisinin, elektrik faturalarında TRT payının, hafta sonu çalışma ruhsatı bedelinin, damga vergisi ve harçların kaldırılması ile yapı denetim bedeli indirimi sağlanmasının" sanayicinin sırtındaki maliyet kamburunu hafifleteceğini vurgulayan Konukoğlu, kamu ihalelerinde yerli üreticilere fiyat avantajı sağlanmasının ise yerli üretimi destekleyeceğinin altını çizdi.
"OSB yönetimlerinin teknik kolej kurmasının, özel endüstri meslek lisesi ve meslek yüksekokulu açılmasının teşvik edilmesi ve öğrencilere eğitim desteği sağlanmasının" kalifiye eleman sorununun çözümüne merhem olacağını ifade eden Konukoğlu, ayrıca özel endüstri bölgeleri ile üniversitelerde teknoloji transfer ofisi kurmanın önünün açılmasını pozitif bir gelişme olarak değerlendirdi. Üretim Reform Paketinin sivil toplum aktörlerinin görüşleri alınarak katılımcı ve rasyonel şekilde hazırlandığına işaret eden GSO Başkanı Konukoğlu, "Ülkemizin ekonomik büyümesi için yatırım şart. Yatırım ise üretim demektir, istihdam demektir.Yatırım ortamını iyileştirerek sanayicilerin rekabet gücünü artıracak Üretim Reform Paketi yeni yatırımların önünün açılması için bir fırsattır. İş dünyasının sesine kulak veren başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü olmak üzere paketin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bir an önce yasalaşmasını ve uygulamaya başlanmasını bekliyoruz" dedi.
Gaziantep OSB'nin Türkiye'nin en büyüğü konumunda bulunduğunu ve bölgede son 3 yılda 120 yeni işletmenin faaliyete geçtiğini, şu anda 90 yatırımın devam ettiğini bildiren Konukoğlu, Gaziantepli sanayiciler olarak ülkemizi hedeflerine taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.
(SD-Y)

16.05.2017 11:38:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Halılar, görücüye çıkıyor
YEREL

HALILAR, GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
&quot;Üretim Reform Paketi yeni yatırımlar için fırsat&quot;
YEREL

"ÜRETİM REFORM PAKETİ YENİ YATIRIMLAR İÇİN FIRSAT"
Büyükşehir Gaziantepspor'dan birlik çağrısı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DAN BİRLİK ÇAĞRISI
Yüzmede Türkiye Başarısı
YEREL

YÜZMEDE TÜRKİYE BAŞARISI
Özel SANKO Okullarında Sanata Yolculuk
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARINDA SANATA YOLCULUK
Özel SANKO okulları öğrencilerinden muhteşem gösteri
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI ÖĞRENCİLERİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
E-Konferans İle eğitim
YEREL

E-KONFERANS İLE EĞİTİM
İslahiye MYO Öğrencilerine Öfke Kontrolü Semineri
YEREL

İSLAHİYE MYO ÖĞRENCİLERİNE ÖFKE KONTROLÜ SEMİNERİ
GAÜN Öğr. Gör. Tamer'den Tütün ve Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı
YEREL

GAÜN ÖĞR. GÖR. TAMER'DEN TÜTÜN VE ALKOL BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE KONFERANSI
Trafik kazasında boğazına inşaat demiri saplanan genç kız
YEREL

TRAFİK KAZASINDA BOĞAZINA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANAN GENÇ KIZ
Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulunda Bilim Şenliği
YEREL

KAPLAN KARDEŞLER İMAM HATİP ORTAOKULUNDA BİLİM ŞENLİĞİ
Sönmezler, Düzbağ Projesi'ni İstanbul Su Formunda anlattı
YEREL

SÖNMEZLER, DÜZBAĞ PROJESİ'Nİ İSTANBUL SU FORMUNDA ANLATTI
YEREL

Gaziantep'te kamyonet okul duvarına çarptı: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE KAMYONET OKUL DUVARINA ÇARPTI: 7 YARALI
Dr. Ersin Arslan Hastanesine Mücahitler Mahallesinde ek bina
YEREL

DR. ERSİN ARSLAN HASTANESİNE MÜCAHİTLER MAHALLESİNDE EK BİNA
Dünyanın sayılı Sirk Grubu Gaziantep'te
YEREL

DÜNYANIN SAYILI SİRK GRUBU GAZİANTEP'TE
Gaziantep istihdam seferberliği hedefini tutturdu
YEREL

GAZİANTEP İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ HEDEFİNİ TUTTURDU
Kıratlı ve Özkol ailesinin mutlu günü
YEREL

KIRATLI VE ÖZKOL AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
GTO, enerji sektörünü zirveye taşıyor
YEREL

GTO, ENERJİ SEKTÖRÜNÜ ZİRVEYE TAŞIYOR
Binlerce öğrenci genç Türkiye zirvesinde buluştu
YEREL

BİNLERCE ÖĞRENCİ GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİNDE BULUŞTU
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan engelli ailelere sürpriz ziyaret
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI FADILOĞLU'NDAN ENGELLİ AİLELERE SÜRPRİZ ZİYARET
Karanlık dünyaları Kur'an ile aydınlanacak
YEREL

KARANLIK DÜNYALARI KUR'AN İLE AYDINLANACAK

EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını