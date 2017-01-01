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Üretim Reform Paketi

- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu:

- "Büyüme için yatırım şart. Sanayicilerin maliyet yükünü azaltan bu paket, yeni yatırımların önünün açılması için fırsattır"



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, büyüme için yatırımın şart olduğunu belirterek, "Sanayicilerin maliyet yükünü azaltan Üretim Reform Paketi, yeni yatırımların önünün açılması için fırsattır'' dedi.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışılan Üretim Reform Paketinin Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) daha güçlü ve verimli çalışması, maliyetlerin iyileştirilmesi, üretimin önündeki engellerin kaldırılması ve nitelikli işgücü yetişmesi açısından önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti. Paketle "Planlı sanayi alanlarında emlak vergisinin, elektrik faturalarında TRT payının, hafta sonu çalışma ruhsatı bedelinin, damga vergisi ve harçların kaldırılması ile yapı denetim bedeli indirimi sağlanmasının" sanayicinin sırtındaki maliyet kamburunu hafifleteceğini vurgulayan Konukoğlu, kamu ihalelerinde yerli üreticilere fiyat avantajı sağlanmasının ise yerli üretimi destekleyeceğinin altını çizdi.

"OSB yönetimlerinin teknik kolej kurmasının, özel endüstri meslek lisesi ve meslek yüksekokulu açılmasının teşvik edilmesi ve öğrencilere eğitim desteği sağlanmasının" kalifiye eleman sorununun çözümüne merhem olacağını ifade eden Konukoğlu, ayrıca özel endüstri bölgeleri ile üniversitelerde teknoloji transfer ofisi kurmanın önünün açılmasını pozitif bir gelişme olarak değerlendirdi. Üretim Reform Paketinin sivil toplum aktörlerinin görüşleri alınarak katılımcı ve rasyonel şekilde hazırlandığına işaret eden GSO Başkanı Konukoğlu, "Ülkemizin ekonomik büyümesi için yatırım şart. Yatırım ise üretim demektir, istihdam demektir.Yatırım ortamını iyileştirerek sanayicilerin rekabet gücünü artıracak Üretim Reform Paketi yeni yatırımların önünün açılması için bir fırsattır. İş dünyasının sesine kulak veren başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü olmak üzere paketin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bir an önce yasalaşmasını ve uygulamaya başlanmasını bekliyoruz" dedi.

Gaziantep OSB'nin Türkiye'nin en büyüğü konumunda bulunduğunu ve bölgede son 3 yılda 120 yeni işletmenin faaliyete geçtiğini, şu anda 90 yatırımın devam ettiğini bildiren Konukoğlu, Gaziantepli sanayiciler olarak ülkemizi hedeflerine taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

(SD-Y)



16.05.2017 11:38:57 TSI

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