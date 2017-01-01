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Buruciye Satranç Turnuvası'nın 3'üncüsü düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Ödüllü 3. Buruciye Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Sivas'ın tarihi ve kültüründe büyük öneme sahip olan Buruciye Medresesi'nde 19-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin yönetiminde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Turnuvaya, önceki yıllarda olduğu gibi Sivas'ın yanı sıra Türkiye genelinden birçok yarışmacının katılması bekleniyor.

Turnuva Sivas Valiliği koordinesinde Buruciye A.Ş. sponsorluğunda İl Özel İdaresi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Satranç Federasyonunun destekleri ile gerçekleşiyor. Satranç turnuvasına Türkiye Satranç Federasyonu lisanslı tüm illerin sporcuları katılabilecek. Kayıtlar Türkiye Satranç Federasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin internet sitesinden yapılacak. Turnuva dört kategoride gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

(UY-Y-)



16.05.2017 11:40:36 TSI

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