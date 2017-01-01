ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Buruciye Satranç Turnuvası'nın 3'üncüsü düzenlenecek

16 Mayıs 2017 Salı, 11:40
Buruciye Satranç Turnuvası'nın 3'üncüsü düzenlenecek
Buruciye Satranç Turnuvası'nın 3'üncüsü düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Ödüllü 3. Buruciye Satranç Turnuvası düzenlenecek.
Sivas'ın tarihi ve kültüründe büyük öneme sahip olan Buruciye Medresesi'nde 19-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin yönetiminde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Turnuvaya, önceki yıllarda olduğu gibi Sivas'ın yanı sıra Türkiye genelinden birçok yarışmacının katılması bekleniyor.
Turnuva Sivas Valiliği koordinesinde Buruciye A.Ş. sponsorluğunda İl Özel İdaresi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Satranç Federasyonunun destekleri ile gerçekleşiyor. Satranç turnuvasına Türkiye Satranç Federasyonu lisanslı tüm illerin sporcuları katılabilecek. Kayıtlar Türkiye Satranç Federasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin internet sitesinden yapılacak. Turnuva dört kategoride gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.
(UY-Y-)

16.05.2017 11:40:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Ligi şampiyon bitirmek istiyoruz&quot;
YEREL

"LİGİ ŞAMPİYON BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Sivasspor'a coşkulu karşılama
YEREL

SİVASSPOR'A COŞKULU KARŞILAMA
Sivas’ta otomobil dereye düştü: 2 yaralı
YEREL

SİVAS’TA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 YARALI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ SİVAS'TA
İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'nden Başkan Aydın'a ziyaret
YEREL

İHA SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞKAN AYDIN'A ZİYARET
Sivas'ta halk otobüsü ücretleri attırıldı
YEREL

SİVAS'TA HALK OTOBÜSÜ ÜCRETLERİ ATTIRILDI
Eksik dişler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor
YEREL

EKSİK DİŞLER BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Montuna gizlediği eroinle yakalandı
YEREL

MONTUNA GİZLEDİĞİ EROİNLE YAKALANDI

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SİVAS'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını