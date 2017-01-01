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Nevşehir'in genç nüfusu yüzde 16 olarak açıklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılında Nevşehir'in genç nüfusunun yüze 16 olarak olduğu açıklandı.

TÜİK TR71 Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir illerinin genç nüfus oranları açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Nevşehir'in yüzde 16, Kırıkkale'nin yüzde 16,3, Aksaray'ın yüzde 17,5 Niğde'nin yüzde 17,9 ve Kırşehir'in yüzde 16,9 genç nüfusunun olduğu açıklandı.

(SK)



16.05.2017 11:44:16 TSI

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