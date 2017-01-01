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Başkan Tütüncü, Uçak Bakım Teknolojileri



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ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarılı 40 öğrencisini, havacılık müzesi gezileriyle ödüllendirecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye´nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen'inde yer aldığı ziyarette Başkan Tütüncü, Okul müdürü Haldun Çevik'ten meslek lisesi hakkında bilgi aldı.

Çevik, 5 sınıfta, 170 öğrencisiyle 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde açılan lisede, başarılı uçak teknisyenleri yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Uçak teknolojisiyle ilgili eğitimlerin verildiği atölyeleri gezen Tütüncü, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.



İstikbal göklerde

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çok özel bir okul olduğuna işaret eden Tütüncü, "Gerçekten de istikbal göklerde. Dolayısıyla böylesi bir meslek lisesinde okuyor olmanın kıymetini çok iyi bilmelisiniz. Sonrasında kendinizi geliştirici yeni adımları buralarda atmalısınız. Hepinizin hedefi daha yükseklere çıkmak olmalı. Uçuşa ilgi duyanların pilot olma imkânları var. Uçak mühendisliği gibi teknik uzmanlaşma alanlarını da tercih edebilirsiniz. Çok iyi bir okulda okuduğunuzun farkında olarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Çok okumalısınız, araştırma, inceleme yapmalısınız. Çağın yeniliklerini sıkı sıkıya takip etmelisiniz."



Önce Eskişehir sonra İstanbul'da hava müzesi gezisi

Uçaklara, havacılığı inanılmaz bir ilgisinin olduğunu aktaran Başkan Hakan Tütüncü, öğrencilere gezi müjdesi verdi.

Tütüncü, okulun başarılı 40 öğrencisini, bu ay içerisinde Eskişehir'deki havacılık müzesine götüreceklerini söyledi. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde de 40 kişilik bir grubu İstanbul Yeşilköy'deki havacılık müzesine götüreceklerini belirten Tütüncü, "Bu gezilerde öğrencilerimiz için uçuş tarihini, Türkiye'nin uçaklarla ilgili geçmişini çok farklı şekilde deneyimleyebilecekleri güzel bir ortam oluşacak" dedi.

Okul yönetimi de başarıyı teşvik etmeyi amaçlayan havacılık müzesi gezisi düzenleyecek olmasından dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 11:46:36 TSI

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