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MESKİ'ye TSE kalitesi

- Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kalite denetiminden başarıyla geçti



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen iki ayrı başlıktaki kalite denetiminden başarıyla geçti.

MESKİ'den yapılan açıklamada, vatandaş ve paydaş şikayetlerini daha etkin yönetmek, beklentilerini karşılama oranını artırmak, şikayetleri ve önerileri mevcut faaliyetler için iyileştirme fırsatı olarak değerlendirmek amacı ile hayata geçirilen 'TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi'nin 1. gözetim tetkikini başarıyla tamamladığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, 2015 yılından itibaren uyguladığı ve belgelendirilen 'TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygunluğunun tayini, uygulanabilir kanun, mevzuat ve sözleşmede belirtilen hususların karşılandığına dair yeterliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi amacı ile yürütülen 2. gözetim tetkikinin de aynı başarıyla tamamladığı belirtildi.

TSE yetkilileri tarafından MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet birimlerinde yürütülen çalışmaların yerinde incelendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Kurumumuz açısından abonelerimizin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. Abonelerimizin beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Geleneksel metotlarla abonelerimizin beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi standartlarına göre hizmet vermek bizler için çok önemlidir. Bu yönetim sistemleri ile amaçladığımız şikâyetlerin sayısını azaltmak değil, her bir şikâyeti fırsat olarak değerlendirip gelişimimize katkı sağlamaktır. MESKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşım temel alınarak ve geliştirerek sürdürmeyi hedeflenmekteyiz."

(HSK-Y)



16.05.2017 11:47:13 TSI

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