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Başkale'de bahar temizliği



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle bahar temizliği başlattı.

Birçok alanda başlattığı çalışmaları ara vermeden sürdüren Başkale Belediyesi, havaların ısınması ve karların erimesiyle ilçe genelinde kapsamlı bahar temizliği başlattı. Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla çalışmalarına Hafiziye Mahallesi Kale mevkiinde başlayan Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri, kaldırım ve yolları tamamen yıkayıp temizledi.

Hafiziye Mahallesi'nde başlatılan temizlik çalışmaları, Yeni ve Tepebaşı mahallelerinde de kış mevsiminden kalan çöpler ve soba küllerinin temizlenmesi, kaldırım ve caddelerin yıkanmasıyla devam etti.

Van Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiğini ve tüm cadde ile sokakların tazyikli suyla yıkandığı çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Sami Karakelle, "İlkbaharın gelişi ile cadde ve sokaklarda biriken çamurun temizlenmesi için yıkama çalışması yapıyoruz. Halkımızın sağlığının korunması ve ilçemizi temiz bir görünüme kavuşturmak için bu tür hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(EE-MSA-Y)



16.05.2017 11:48:24 TSI

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