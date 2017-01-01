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Van'da 'sinek timi' iş başında



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başlattığı sinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların yaz dönemini rahat geçirebilmeleri için geçen ay başlattığı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Daire başkanlığı bünyesinde kurulan 14 ekip, geceli gündüzlü neredeyse kentin tüm bölgelerinde karasinek, sivrisinek ve üveze karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yaklaşık 42 personelin 15 tam donanımlı araçla sürdürdüğü çalışmalarda sineklerin üremesini önlemek için biyolojik mücadele yapan ekipler, ilaçlama çalışmalarını özellikle Van Gölü kıyılarındaki bataklık ve sazlık alanlarda sürdürüyor.

Sinekle mücadele kapsamında oluşturulan 14 ekip, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden anbean takip ediliyor. İlaçlama yapan ekipler, bu sistem üzerinden gün boyu kaç kilometre yol kat ettikleri, ne kadar ilaç kullandıkları kontrol altında tutuluyor. Yine bu sistem üzerinden vatandaşın şikayetleri ve talepleri de anında karşılık görüyor.

Van'da ilk kez ilaçlamada bir amfibik araç kullanıldı. Hem karada, hem de suda hareket kabiliyeti yüksek olan amfibik araçla girilemeyen sazlıklara girilerek ilaçlama yapıldı. 8x8 ATV aracı; sinek ve sivrisinek mücadelesinde önemli kolaylıklar sağlarken, araç normal yollarla ulaşılamayan bölgelerde ilaçlama yapabiliyor. Araçların giremediği noktalarda 4 kişilik ekibin 2 günde yaptığı ilaçlamayı amfibik aracı 4 saatte yapabiliyor.

(MSA-Y)



16.05.2017 11:48:33 TSI

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