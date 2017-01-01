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Bayburt Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı başladı



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu başladı. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir gün yerine birkaç güne yayılan program ile dopdolu bir mezuniyet geçirilmesi hedefleniyor.

Mezuniyet programının ilk etkinliği bugün Mühendislik Fakültesi 2016-2017 mezunları için Bayburt Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonunda yapıldı. Programda mühendislik fakültesi mezunlarından derece giren fakülte birincisi inşaat bölümü öğrencisi Safiye Seyrek, ikincisi inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi Fatma Saydam ve üçüncüsü inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi Muhammet Baba onurlandırıldı.

Törenin ardından öğrenciler Konukevi önünde kurulan sahnede müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Mezunları bu mutlu günlerinde aileleri ve üniversite hocaları yalnız bırakmadı.

(YY-AT-Y)



16.05.2017 11:51:59 TSI

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