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Belediye 60 bin ton asfalt kaplama çalışması yapacak

16 Mayıs 2017 Salı, 11:57
Belediye 60 bin ton asfalt kaplama çalışması yapacak
Belediye 60 bin ton asfalt kaplama çalışması yapacak

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy şehir genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Öncelikle Bahçesaray ve Yaşar Akansel caddelerinde yürütülen kaldırım çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Başsoy daha sonra Kızılay Mahallesi 1002 sokakta yürütülen asfalt kaplama çalışmalarını inceledi.
Burada bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy"Erzincan belediyesi olarak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Çalışmalarımız Kızılay Mahallesi 1002 sokakta devam ediyor. Bu sokak trafiğin çok yoğun olmasına rağmen uzun yıllardır ihmal edilmiş. Bu sokakta asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladık inşallah çok kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca Emek, Yaşar Akansel ve Bahçesaray Caddesinde kaldırım yağmursuyu drenaj ve elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağana kadar toplam 60 Bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Park ve Bahçeler müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrimizde binlerce ağaç ve çiçek toprakla buluşturul. Bu bölgelerde otomatik sulama çalışmalarını da tamamladık." Dedi.
Gerçekleştirilen incelemelerde Başkan Başsoy'a Belediye Başkan Yardımcıları Karabey Atıcı ve Osman Alanur eşlik etti.
(FG-AT-Y)

16.05.2017 11:57:11 TSI
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