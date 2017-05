YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Koruyucu aile tanıtım toplantısı yapıldı

ERZİNCAN (İHA) - Aile Haftası dolayısıyla Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda Koruyucu Aile tanıtım toplantısı yapıldı.Toplantıya Vali Ali Arslantaş'ın Eşi Hatice Arslantaş, 3.Ordu Komutanının eşi Nesrin Savaş,Belediye Başkanının Eşi Binnaz Başsoy,Cumhuriyet Başsavcısının Eşi Aysu Aktaş , Adli Yargı Kom.Başkanının Eşi Nurhan Köken ,Vali Yardımcılarının eşleri ,İlçe Kaymakamların eşleri ,Emniyet Müdürünün eşi Şeniv Şensoy ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Katıldı

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Muhammer Doğan konuşmasında, "Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de hızlı toplumsal değişim yaşanıyor. Halen az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgeler yoğun göç almaya devam ediyor. Ayrıca üretim ve kitle iletişim araçlarında meydana gelen değişimle birlikte aile yapısı, kadın ve erkek arasında rol paylaşımı ile ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi geçmişten günümüze hızlı bir değişim yaşanıyor. Meydana gelen değişimle toplumlar arası etkileşim artmış, geleneksel ve geniş aile yerini modern ve çekirdek aileye bırakmıştır. Aile içi ilişkileri çok yönlü ve boyutlu ele alma gereği ortaya çıkmıştır. Hiç şüphesiz ki bu değişimden olumsuz yönde en çok etkilenen çocuklardır.

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır.

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır

İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bizler bu çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmak ve onları geleceğe hazır iyi bir birey olarak yetiştirmekle mükellefiz. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi nin himayeleriyle başlayan Gönül Elçileri Projesi bu alandaki çalışmalara ivme katmış ve bu gün itibariyle 5000 üzerinde çocuğumuz bu hizmetten faydalanmaktadır. İl Müdürlüğü olarak bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız devam etmekte özellikle Koruyucu Aile hizmet modelimize önem vermekteyiz. Bu gün itibariyle 31 çocuğumuz 23 koruyucu aile ortamında hizmet almaktadır.

Bu ve benzeri tanıtım etkinlikleri bu hizmetlere ivme kazandıracaktır. Sizlerin himayelerinde yeni koruyucu ailelerin bu geniş aileye katılmasını beklemekteyiz. Unutulmamalıdır ki bir çocuğun hayatına olumlu bir dokunuşun verdiği manevi mükafatın dünyevi hiçbir karşılığı yoktur.

İşte bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınız için teşekkür eder saygılarımı sunarım dedi . İl Müdürümüzün konuşmalarının ardından Hanımefendi Hatice Arslantaş Konuşma yaptı Konuşmalarında : İnsanlar cemiyet halinde yaşamak mecburiyetindedirler ve bu cemiyetin en küçük birimini aile oluşturur. Bu bakımdan aile toplumun temel taşıdır. Aile, insanların doğup büyüdüğü, yetişip geliştiği ve terbiye gördüğü topluluktur. Bu, topluluğun küçük büyük fertlerinin olgunlaştığı, bir hayat okuludur. Aile içerisinde her fert birbirinin bilgi ve tecrübesinden faydalanır. Bu faydalanma bir ömür boyu devam eder. İnsanlık aile ile başlar. Bugün yeryüzünde rastladığımız farklı renklere, kültürlere, milletlere ve gruplara rağmen insanlar temelde bir tek ailenin çocuklarıdır. İlmin kesin olarak ortaya koyabildiği husus, farklı ırklara, renklere, kan gruplarına ve iskelet yapılarına rağmen bütün insanların bir ana babadan çoğaldıklarıdır.

Eski ve köklü bir müessese olan aile, değişik yer ve zamanlarda değişik görünüşler kazanmasına rağmen daima var olmuştur. Aileden gaye, neslin devamını sağlayan çocuktur. İnsanın öldükten sonra iyilikle anılması için; topluma faydalı bir eser, veya faydalı bir ilim yahut hayırlı evlat bırakması gerekir. Aile ne kadar sağlam olursa toplum o derece güçlü temeller üzerine kurulmuş olur. En önemlisi ise aile hayatının düzenli olması çocukların şahsiyetli ve güzel karakterli olarak yetişmesini sağlar. Bir milleti yıkmak isteyen iç ve dış düşmanlar, ilk tahribatlarına aileden başlarlar. Alkol, uyuşturucu, kumar ve fuhşun en büyük yıkımı aile ve nesiller üzerindedir. Toplumun temeli aile, ailenin temeli ise sadakat, iffet, haya, karşılıklı sevgi ve anlayış gibi manevi değerlerdir. Ailenin zayıfladığı, zedelendiği, vazifelerini yapamadığı zamanlarda gayri meşru serbest münasebetler artmak da, beden ve ruh sağlığı bozuk nesiller toplumu işgal etmektedir. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ailenin, annenin ve çocuğun korunmasında devleti vazifeli kılmıştır. Bu vazifeyi de Türkiye' de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üstlenmiştir.

Korunmaya ihtiyacı olan, ana babasız, ana babası olan ancak bakım ve sorumluluğunu yerine getiremeyen çocuklarımız devlet korumasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesindedir. Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır işte bugün burada toplanma sebebimiz 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Aile Haftasında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin önderliğini yaptığı koruyucu aile hizmetinin ilimizde tanıtımı, yaygınlaştırılması, Erzincan ili olarak bu konuya farkındalık kazandırılması ve kuruluş ortamında aile sevgisinden mahrum bir tek çocuk kalmayana kadar bu hizmetin devam etmesidir. Sizlerden temennim her çocuğun aile sevgisine kavuşup, huzurlu, güvenli bir ortamda yetiştirilmesi için koruyucu aile hizmetine gereken hassasiyeti göstermeniz ve bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmanızdır. Unutmayalım ki sağlıklı aile sağlıklı bir gelecektir. Sizde geleceğimiz için bir ışık yakın ve bir çocuğumuzu aile ortamına kavuşturun. Aile Haftasını en içten dileklerimle kutluyor bu anlamlı programa katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim." dedi.

16.05.2017 11:58:17 TSI

