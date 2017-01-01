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Engelsiz Yaşam Merkezinde kutlama programı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:59
Engelsiz Yaşam Merkezinde kutlama programı
Engelsiz Yaşam Merkezinde kutlama programı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan engelli bireylerin hazırladığı tiyatro, halk oyunları gösterisi ve şarkılar izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Programa Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, İl Müdürü Muhammer Doğan, ile ilgili kurum kuruluş temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, programın açılış konuşmasını yapan Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan konuşmalarında; "Canı tanımlamak zordur Ama şüphesiz ki o ruhtan bir parçadır. Bildiğimiz o ki; can latif, can aziz, can kutsaldır Onda en küçük bir kusur, en ufak bir özür, en hafif bir maraz bulunmaz. Bedenlerimizdeki hiçbir kusur onu gölgeleyemez, hiçbir eksiklik ya da fazlalık ona sirayet edemez. Can hep aynı: "Canda özür olmaz." Öyleyse, özür bakışlarımızda, engeller düşüncelerimizdedir. Umarız ki bir engelin kaldırıcısı da biz oluruz.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü olarak Bakıma ve korunmaya muhtaç Engelli bireylere, engel gruplarına yönelik bakım, ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, toplumsal hayata katılmalarına ilişkin sosyal hizmet programları oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak amacıyla Kuruluşumuzda bakım ve koruma altında bulunan engelli bireyimize sosyal psikolojik, fiziksel Bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler alanında hizmet vermekteyiz.
Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur Engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür Bu anlamda, engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır ..Devletimizin evrensel ölçülerde engellileri sahiplenme çabası, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteği ile anlamlı ve gerçek bir boyuta ulaşacaktır. Bir ülkenin medeniyet düzeyi, engelli vatandaşlarını rehabilite etme ve kamuda istidam etme düzeyiyle doğru orantılıdır. Evet hayatı paylaşmak için engel yoktur. Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; biraz sonra izleyeceğiniz programın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı siz değerli konuklara teşekkür eder, saygılar sunarım." dedi.
Konuşmalarının ardından Engelsiz Yaşam Merkezimizde kalan engelli bireylerin hazırlamış olduğu tiyatro gösterileri, keman eşliğinde şarkılar, halk oyunları gösterileri, vurmalı çalgılar dan oluşan eğlence programı katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı.
(FG-AT-Y)

16.05.2017 11:59:06 TSI
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