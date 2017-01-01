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Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde gençler huzurevi ziyaretinde bulundu ve bowling oynadı.

Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları devam ediyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi gençler arasında Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında bowling turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan gençler kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada keyifli dakikalar yaşadılar. Turnuvanın ardından gençler 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edip huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler.

Gençlerin sosyal kültürel sportif açıdan serbest zamanlarını en iyi ve etkili şekilde değerlendirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Çöpür "Gençlik Haftası kutlamalarımız devam ediyor. Gençlerimiz ve sporcularımız hafta boyunca düzenledikleri sosyal kültürel ve sportif etkinlikler ile hem eğleniyor hem de herkesi İl Müdürlüğümüze bağlı tesislere davet edip aktivitelere davet ediyorlar. Bugünde Gençlik Merkezi üyesi gençlerimiz bowling turnuvası ile keyifli vakit geçirdiler ve ardından huzurevi ziyaretinde bulunup huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler." dedi.

(FG-AT-Y)



16.05.2017 11:59:41 TSI

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