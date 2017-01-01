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Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Başkan Toru'ya ziyaret

16 Mayıs 2017 Salı, 12:01
Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Başkan Toru'ya ziyaret
Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Başkan Toru'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'da bulunan Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç, Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.
Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç Balkanlardaki Müslümanların yüz yıl yalnız kaldığını söyledi. Rıfat Feyziç, Balkan Savaşları'ndan sonra yetim olarak orada kaldıklarını belirterek, "AK Parti iktidara geldikten sonra ilk defa yalnız olmadığımızı hissettik. Arkamızda birilerinin olduğunu ve bizimle ilgilendiğini fark ettik. Biz Balkanlar'da yaşayan Müslümanlar olarak Türkiye'nin nasıl pozitif olarak değiştiğini yakından takip ediyoruz. Türkiye'de bazı insanların bunu görememesine şaşırıyoruz. Ben 1993 yılında Türkiye'ye geldim. O zamanla şimdi arasında inanılmaz bir değişim var. Sizin Cumhurbaşkanınız aynı zamanda bizim de Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

"Güneş doğuyor"
Son yüzyılda sadece Balkanlar'ın yetim kalmadığına dikkat çeken Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Osmanlı Devleti, 600-650 yıl boyunca adaletle hükmetti. Bütün coğrafyalarda huzur ve güven vardı. Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Kafkaslar'da da öyle. Şimdi baktığımızda bu coğrafyaların hepsinde huzursuzluk hakim. O bölgelerde yaşayan insanlar huzur ve adalet kavramlarından kaynaklanan boşluğu hissediyor. O boşluğu dolduracak bir yapı lazım. Bunu da Türkiye sağlayacak. Bunu önlemek için küresel güçler ne kadar oyun yaparlarsa yapsınlar, ne kadar plan kurarlarsa kursunlar Allah'ın hükmünün önüne kimse geçemez. Güneş doğuyor" diye konuştu.
Günün anısına Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç'e çeşitli hediyeler takdim etti.
(BG-AH-Y)

16.05.2017 12:01:08 TSI
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