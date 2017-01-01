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Hatay'da 8 bin 804 kişiye istihdam sağlandı



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay SGK İl Müdürü Hamit Bal, yılbaşından bu yana 8 bin 804 istihdam sağlandığını bildirdi.

Bal, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını cevapladı. 2017 yılı Şubat ayı verilerine göre 300 bin 149 kişinin sigortalı olarak çalıştığını belirten Bal, "4/A kapsamında 193 bin 604 kişi, 4/B kapsamında 56 bin 813 kişi, 4/C kapsamında 49 bin 732 kişi olmak üzere toplam 300 bin 149 sigortalımız bulunmaktadır. Artı istihdam çalışmaları ile birlikte 2 bin 811 iş yeri ziyareti gerçekleştirilmiş olup etkin ve yoğun bir bilgilendirme saysinde ilimizde istihdama yönelik gözle görülür artışlar olmuştur. Bunun neticesinde ilimizde yılbaşından bu yana 8.804 artı istihdam sağlanmıştır" dedi.

Hamit Bal, 3 kademe olan sigorta primlerinin tek kademeye indirildiğini de vurguladı.

Aylık 53 TL ödeyen vatandaşın normal sigortalılar gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacağını kaydeden Bal, "Genel Sağlık Sigortasında yapılan reformla, sigortalı olmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayan yerleşim yeri ülkemizde bulunan Türk vatandaşları, kanunun 60. maddesinin birinci fıkrası gereğince genel sağlık sigortalı olarak sayılmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre, 2017 prim oranları sırasıyla 71 TL (G1), 213 TL (G2) ve 427 TL (G3) idi. Yapılan düzenleme ile var olan 3 kademe teke indirilmiştir. Yeni sistemde primi devlet tarafından ödenenler ile 53 TL ödeyerek sağlık durumu alanlar olacak. Prim oranı asgari ücretin yüzde 3'ünü yani 53 TL olacak ve gelir testine gitmek zorunlu olmayacak. Aylık 53 TL ödeyen vatandaşlarımız ve yakınları ve sağlık hizmetlerinden normal sigortalılar gibi yararlanacak" diye konuştu.

(ADM-Y)



16.05.2017 12:01:59 TSI

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