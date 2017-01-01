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Başkan Karatay: "Türkiye'nin turizm merkezi olacağız"



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Kapadokya'nın giriş kapısı olan ve yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Aksaray'da yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte turizm sektöründe canlılık başladı.

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, tarım, hayvancılık ve sanayide olduğu gibi Aksaray'ın turizm sektöründe de son derece önemli bir il olduğunu belirterek, Aksaray'ın, Türkiye'nin en hızlı yükselen illeri arasında olduğunu kaydetti. Şehrin turizm potansiyelinin son derece yüksel olduğuna dikkat çeken Başkan Karatay, "Aksaray sanayisi ve turizmiyle de hızlı bir şekilde yükselişe devam ediyor. Belki de önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde Türkiye'nin en hızlı yükselen illerinden ir tanesi olacak Allah izin verirse. Potansiyelimiz çok yüksek. Turizm konusunda özellikle Hasandağı, Ihlara Vadisi, Güzelyurt, Sultanhanı Kervansarayı gibi yerlerimiz başta olmak üzere diğer ilçelerimiz ile birlikte turizm konusunda çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran il Aksaray. Allah'ın izniyle önümüzdeki 10-25 yıl içerisinde turizm konusunda bir atak yaparak Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan, Kapadokya'nın giriş kapısı olan Aksaray'ın da turizm konusunda önde gelen iller arasında olacağını düşünüyoruz" dedi.

(YC-AH-Y)



16.05.2017 12:04:24 TSI

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