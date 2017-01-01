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Serttaş: "Sanayi yatırımları artacak"



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MERSİN (İHA) - Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, Üretim Reform Paketi'nin Türkiye'de sanayi yatırımlarının önünü açacağını ifade ederek, "Özellikle sanayicinin en önemli ihtiyacı olan enerji tüketimindeki TRT payının kalkması ile birlikte enerji sarfiyatında ciddi anlamda bir düşüş gözlemlenecektir. Bu da üretim hatlarının daha fazla çalışmasına neden olacaktır" dedi.

Serttaş, paketin çok önemli olduğunu belirterek, "Üzerinde bir yıldır çalışılan 77 maddelik Üretim Reform Paketi'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin maliyeti, yıllık bir virgül bir milyar lira azaltılıyor. Sanayicilere yeni teşvikler getiriliyor. Paketle sanayicilerin yıllık 344 milyon liralık elektrikte TRT payı kaldırılacak. Yılda 233 milyon lira ödenen haftasonu çalışma izni alma zorunluluğuna son verilecek. Organize sanayi bölgelerindeki yıllık 360 milyon liralık emlak vergisi kaldırılacak ve 127 milyon liralık yapı denetim bedeli indirimi sağlanacak. Kamu ihalelerinde yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Üniversitelerle yapılacak işbirliği için de yıllık 342 milyon lira devlet desteği verilecek. Bu destekler sanayi yatırımlarını arttıracaktır" diye konuştu.

Sanayicilerin yıllardan bu yana bu tür destekler beklediğini belirten Serttaş, "Üretim Reform Paketi sonrasında sanayi yatırımları hız kazanacak. Üretim için gerekli destekler ve indirimler ile birlikte üretim artacak, ihracat rakamları üst seviyelere çekilecektir. Sanayicilerimizin bu ve buna benzer desteklere ihtiyacı var. Özellikle sanayicinin en önemli ihtiyacı olan enerji tüketimindeki TRT payının kalkması ile birlikte enerji sarfiyatında ciddi anlamda bir düşüş gözlemlenecektir. Bu da üretim hatlarının daha fazla çalışmasına neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

(KRY-Y)



16.05.2017 12:04:52 TSI

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