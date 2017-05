YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nokta Okçuluk Mersin'den üçüncülük kupası

MERSİN (İHA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen Gençler-Kadetler Türkiye Kupası okçuluk yarışmalarında Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü, makaralı yay yıldız bayanlar kategorisinde takımlarda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençler-Kadetler Türkiye Kupası okçuluk yarışmaları 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. 71 kulüp ve 432 sporcunun katıldığı yarışma 'olimpik' ve 'makaralı' olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Her iki kategoride de mücadele eden Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü, Seray Teberik, Zeynep Can ve Nihal Selvi'nin yer aldığı makaralı yay yıldız bayanlar kategorisinde takımlarda Türkiye üçüncüsü olarak başarıya imza attı. Mersin'e Türkiye üçüncülüğü kupasını kazandıran Seray Teberik, Zeynep Can ve Nihal Selvi, yarışmalardan daha iyi bir sonuçla dönebilecek güçte olduklarını ancak hafta içi 15.00'e kadar okulda oldukları için fazla antrenman yapma şanslarının olmadığını söylediler. Sporcular, elde edilen başarıyı almalarına vesile olan Antrenörleri Aytekin Ataş'a da teşekkür ederek, "Mersin'i her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz ve bundan sonraki yarışmalarda da daha iyi sonuçlarla döneceğiz" ifadelerini kullandılar.

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü Başkanı ve Antrenör Aytekin Ataş ise alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, elde edilen başarılarda katkıları olan herkese teşekkür etti.

