ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nokta Okçuluk Mersin'den üçüncülük kupası

16 Mayıs 2017 Salı, 12:05
Nokta Okçuluk Mersin'den üçüncülük kupası
Nokta Okçuluk Mersin'den üçüncülük kupası

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen Gençler-Kadetler Türkiye Kupası okçuluk yarışmalarında Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü, makaralı yay yıldız bayanlar kategorisinde takımlarda Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençler-Kadetler Türkiye Kupası okçuluk yarışmaları 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. 71 kulüp ve 432 sporcunun katıldığı yarışma 'olimpik' ve 'makaralı' olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Her iki kategoride de mücadele eden Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü, Seray Teberik, Zeynep Can ve Nihal Selvi'nin yer aldığı makaralı yay yıldız bayanlar kategorisinde takımlarda Türkiye üçüncüsü olarak başarıya imza attı. Mersin'e Türkiye üçüncülüğü kupasını kazandıran Seray Teberik, Zeynep Can ve Nihal Selvi, yarışmalardan daha iyi bir sonuçla dönebilecek güçte olduklarını ancak hafta içi 15.00'e kadar okulda oldukları için fazla antrenman yapma şanslarının olmadığını söylediler. Sporcular, elde edilen başarıyı almalarına vesile olan Antrenörleri Aytekin Ataş'a da teşekkür ederek, "Mersin'i her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz ve bundan sonraki yarışmalarda da daha iyi sonuçlarla döneceğiz" ifadelerini kullandılar.
Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü Başkanı ve Antrenör Aytekin Ataş ise alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, elde edilen başarılarda katkıları olan herkese teşekkür etti.
(KRY-Y)

16.05.2017 12:05:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Serttaş: &quot;Sanayi yatırımları artacak&quot;
YEREL

SERTTAŞ: "SANAYİ YATIRIMLARI ARTACAK"
MESKİ'ye TSE kalitesi
YEREL

MESKİ'YE TSE KALİTESİ
Silifke Belediyesi Bisiklet Kriteryumu düzenleyecek
YEREL

SİLİFKE BELEDİYESİ BİSİKLET KRİTERYUMU DÜZENLEYECEK
Eski Ulaştırma Bakanı Öksüz'ün ağabeyi öldürüldü
YEREL

ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI ÖKSÜZ'ÜN AĞABEYİ ÖLDÜRÜLDÜ
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Forum Mersin'de 'Hediye Makinesi' kampanyası başladı
YEREL

FORUM MERSİN'DE 'HEDİYE MAKİNESİ' KAMPANYASI BAŞLADI
GÜNCELLEME - Mersin'de suç örgütü operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Başkan Can: &quot;Sporcularımızla gurur duyuyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN CAN: "SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"
Model uçak ve helikopter gösterileri nefes kesti
YEREL

MODEL UÇAK VE HELİKOPTER GÖSTERİLERİ NEFES KESTİ
Model uçak tutkunları Mersin'de buluştu
YEREL

MODEL UÇAK TUTKUNLARI MERSİN'DE BULUŞTU
Akdeniz'li muhtarlar gezide bir araya geldi
YEREL

AKDENİZ'Lİ MUHTARLAR GEZİDE BİR ARAYA GELDİ
Mersin'de suç örgütü operasyonu
YEREL

MERSİN'DE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Balıkesir Üniversitesi öğrencileri MESKİ tesislerini gezdi
YEREL

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MESKİ TESİSLERİNİ GEZDİ
Türkiye Engelli Yelken Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ENGELLİ YELKEN ŞAMPİYONASI
Engelliler denizde de engel tanımadı
YEREL

ENGELLİLER DENİZDE DE ENGEL TANIMADI
Mersin GİAD Başkanı İzol; &quot;İşsizlik oranlarını düşürmeliyiz&quot;
YEREL

MERSİN GİAD BAŞKANI İZOL; "İŞSİZLİK ORANLARINI DÜŞÜRMELİYİZ"
Kaymakam Cinbir: ''Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapacak&quot;
YEREL

KAYMAKAM CİNBİR: ''HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK"
Silifke'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
YEREL

SİLİFKE'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KASK DAĞITILDI
Şarkılar anneler için söylendi
YEREL

ŞARKILAR ANNELER İÇİN SÖYLENDİ
Başkan Turgut, gençlerle satranç oynadı
YEREL

BAŞKAN TURGUT, GENÇLERLE SATRANÇ OYNADI
Fatih Erkoç, Mersinlileri coşturdu
YEREL

FATİH ERKOÇ, MERSİNLİLERİ COŞTURDU
Semt sahasından Türkiye finallerine
YEREL

SEMT SAHASINDAN TÜRKİYE FİNALLERİNE
Engelliler piknik yaptı, balık tuttu
YEREL

ENGELLİLER PİKNİK YAPTI, BALIK TUTTU
İngiltere'de yaşayan gurbetçi ameliyat için Tarsus'a geldi
YEREL

İNGİLTERE'DE YAŞAYAN GURBETÇİ AMELİYAT İÇİN TARSUS'A GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını