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Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:05
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da bir iş yerinin damında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinin damına çıkan kedi burada mahsur kaldı. Sürekli miyavlayan kedinin sesini duyan esnaf, kediyi kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olunmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kediyi kurtardı.
(MŞY-MP-Y)

16.05.2017 12:05:46 TSI
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