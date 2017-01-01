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Van'da 2 kurum müdürü değişti



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü değişti.

Alınan bilgiye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner'in yerine Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in yerine ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda müşavir olan Abdurrahman Çohaz atandığı belirtildi. Konuya ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, 6 aylık geçici görevlendirmeyle Van'a geldiğini belirterek, Abdurrahman Cohaz'ın Van'a geleceğinin konuşulduğunu, ancak kendilerine henüz resmi bir yazı gelmediğini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner ise, görevlendirmesinin yapıldığını ve detayların bir kaç güne netleşeceğini söyledi.

Öte yandan, 2 kuruma yapılan atamaların Vanlı isimlerden seçilmesi ise dikkat çekti.

(MD-MSA-Y)



16.05.2017 12:08:35 TSI

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