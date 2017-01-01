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Başkan Savaş: "Asi Nehri hak ettiği görünüme kavuşacak"

16 Mayıs 2017 Salı, 12:11
Başkan Savaş: "Asi Nehri hak ettiği görünüme kavuşacak"
Başkan Savaş: "Asi Nehri hak ettiği görünüme kavuşacak"

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yapılacak çalışmalar sonrası Asi Nehri'nin hak ettiği görünüme kavuşacağını söyledi.
Başkan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Genel Kurulu 2. birleşiminde, Asi Nehri'ni kötü kokulardan kurtaracak ve nehre temiz su bırakılmasına katkı sağlayacak projelere değindi.
İki atıksu arıtma tesisi projesi olduğunu belirten Savaş, yeri hazır olan Küçükdalyan-Narlıca Atıksu Arıtma Tesisi'nin mali kaynağını bulduklarını, ihalesini yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.
Başkan Savaş, Narlıca, Küçükdalyan, Maşuklu Kuzeytepe, Odabaşı, Güzelburç, Ekinci, Narlıca, Ürgenpaşa ve Akasya mahallelerindeki atıksuların Türkiye'de iki tane küçüğü yapılan ve Küçükdalyan-Narlıca arıtma tesisinde uygulanacak Membran Bio Reaktör sistemli tesiste arıtılacağını belirtti.
Yapılacak atıksu arıtma tesisinin yüzde 99 üzeri verim ile su arıtacağını vurgulayan Savaş, "Amacımız, önümüzdeki yaz aylarında Antakya ve Defne içinden geçen Asi Nehri kısmında en az 3 metrelik su barındırmak ve bunun çalışmasını yapıyoruz" dedi.
Geçen sene Asi Nehri'ne akan atıksuların önüne geçme ve şehir merkezinden taşınarak arıtma tesisine deşarj sağlanması amacıyla yapılan kanal çalışmasına değinen Başkan Savaş, "Asi Nehri içinde 1200'lük borularla yaptığımız kanal hattı çalışmaların kaldığımız yerden devam ettirerek hızlı bir şekilde bitireceğiz. Asi'ye akan yağmursuyu ve kanalizasyon sularını 1200 lük borularla arıtma tesisine getirip arıtıp Asi Nehri'ne bırakacağız" diye konuştu.
Yaklaşık 10 gün önce sulama ihtiyacı duyan çiftçilerimizin Asi'ye set çekerek kapattıklarını belirten Başkan Savaş, önümüzdeki sene içinde böyle bir sıkıntının kalmayacağını ve merkez ilçe Defne'ye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde bulunan Arıtma Tesisi projesinin bitirdiklerini, bu çalışmalarla birlikte Asi'nin rahatlayacağının altının çizdi.
(ADM-Y)

16.05.2017 12:11:20 TSI
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