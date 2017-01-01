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Hüda-Par'dan Genel Sekreter Yalçın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Hüda-Par Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Hüda-Par İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, beraberindeki partililerle Yalçın'ı ziyaret ederek, Van sorunları ve çözüm önerilerine yönelik hazırladıkları raporu verdi. Saygın, "Bu sorunlar ve çözüm önerilerimizi kapsamlı bir şekilde raporda sunduk. Bunların çözülmesini talep ediyoruz. Amacımız sadece kurumları eleştirmek veya sorunu gösterip çözüm beklemek değildir. Biz bu raporumuzda hem sorunu ortaya koyduk hem de çözümü gösterdik. Van'ımız için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu konuda yol gösterici, yapıcı ve olumlu tavrımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise, "Çok değerli bir çalışma olmuş, şüphesiz ki bu sorunların çözümü noktasında elimizden geleni yapacağımız gibi söz konusu rapordan da istifade edeceğiz. Yapmış olduğunuz bu çalışma ve ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(MSA-Y)



16.05.2017 12:13:34 TSI

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