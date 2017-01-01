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Özel çocuklardan bahar partisi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar hazırladıkları "Doğayı Seviyoruz Engelleri Aşıyoruz" bahar partisi ile hünerlerini sergiledi. Aileler çocuklarının hazırladıkları gösterileri gururla izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi bünyesindeki Sosyal Gelişim Atölyesi'nde eğitim gören özel bireyler için 'Doğayı Seviyoruz Engelleri Aşıyoruz' bahar partisi düzenlendi. Özel çocuklar öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterilerle büyük alkış aldı.



Müzik ve dans gösterileri

Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nde düzenlenen bahar partisine kursiyerler ve aileler büyük ilgi gösterdi. Piyano, el sanatları, bale ve dans kursu alan öğrenciler hünerlerini başarılı bir performans ile sahneledi. Ayrıca merkezde eğitim alan 7 -8 yaş bale sınıfı öğrencileri de İspanyol dans gösterisi yaptı. Çocuklarının gösterilerini gururla izleyen aileler de alkışlarla eşlik etti. Gösterilerin sonunda öğrenciler canlı müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Program sonunda öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan "Oyun Terapisi ve Kokulu Taş" isimli sergi konuklar tarafından gezildi.



Burada hayata tutunuyorlar

Çocuklarının Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nde eğitim görmeye başladıktan sonra büyük gelişmeler yaşadıklarını belirten veliler, çocuklarının sanatsal becerilerinin arttığını, müzik, resim ve dansa ilgi duymaya başladıklarını ve en önemlisi kendilerine olan güvenlerinin arttığını söyledi. Aileler, Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Merkezi'ndeki kurslar sayesinde çocuklarının hayata tutunduklarını söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 12:14:57 TSI

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