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MESTEK 2018'de BEÜ'de gerçekleştirilecek



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - İlki 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Çaycuma Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen "Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi" (MESTEK)'in 4. sü 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde Burdur'da gerçekleştirildi. Alanının en önemli kongrelerinden biri olan MESTEK'in 4. sü 32 farklı üniversiteden toplam 97 bildiri ile gerçekleştirildi.

Kongre kurucu koordinatörü ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yazıcı düzenlenen kongreye davetli olarak katıldı. Kongre açılışında kendisine katılım ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yazıcı MESTEK 'in meslek yüksekokulları açısından gerek sosyal gerekse teknik bilimlerin gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu ve kongrenin sürdürülebilir olmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca böylesine başarılı bir kongreye Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu olarak öncülük etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade etti. Son olarak kongrenin düzenlenmesi aşamasında, başta Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin Dalğar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Kongrenin 5. sinin 2018 yılında tekrar Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Uluslararası olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

(OA-OA-Y)



16.05.2017 12:15:58 TSI

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