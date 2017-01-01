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Erzurum GHSİM, engelli çocukların annelerini unutmadı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:16
Erzurum GHSİM, engelli çocukların annelerini unutmadı
Erzurum GHSİM, engelli çocukların annelerini unutmadı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Engelliler Haftası Nedeni ile engelli öğrenciler için etkinlik düzenledi. Engelli çocukların annelerine karanfil ve madalya verildi. GHSİM İl Müdürü Vekili Bülent Tilkidöğen, "Biz Erzurum GHSİM olarak bütün engelli çocukların annelerini yılın annesi seçiyoruz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kutlanan Engelliler Haftası'nda Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de engelli çocukları ve engelli çocukların annelerini unutmadı. Atletizm Tartan Pisti'nde engelli çocuklar için müzik eşliğinde eğlence ve uçurtma şenliği düzenlendi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Engelli ve Dezavantajlılar Birimi tarafından organize edilen Engelliler Haftası etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.
Engelli ve Dezavantajlılar Biriminden Ceyda Ceyhun Atabaycan ile Banu Ateşdenyılmaz'ın organize ettiği etkinlikte Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de engelli çocukları ve onların annelerini unutmadı.
İkram Sönmez'in sunuculuğunu yaptığı etkinlikte engelli çocuklar gönüllerince uçurtma uçururken, anneleri ile birlikte halay çekerek, keyifli anlar yaşadılar.
10 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yanı sıra, gençlik haftası için yoğun günler geçiren ve birbirinden önemli faaliyetlere imza atan GHSİM, engelliler haftasında engelli çocukları ve annelerini unutmadı.
Engelli çocukların annelerine karanfil ve çiçek dağıtarak madalya hediye etti.
Törende bir konuşma yapan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Bülent Tilkidöğen, GHSİM olarak, ayrım yapmaksızın, tüm engelli çocukların annelerini yılın annesi seçtiklerini belirterek, "Bütün engelli bireylerin anneleri bizim için yılın annesidir. Ayrım yapmaksızın tüm engelli çocuklarımızın annelerini yılın annesi seçerek, onlara madalya, çiçek, karanfil, tişört, şapka ve Türk bayrağı hediye ettik. Hepimiz birer engelli adayıyız, onun için engellilere her zaman destek olmalıyız ve onları sosyalleştirerek, topluma kazandırmalıyız. Bizde GHSİM olarak, dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda derece yapan engelli sporcular yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bize burada bu güzel ortamı sağlayan İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Bu arada etkinliğe Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü Şube Müdürleri Güngör Şenses, Yaşar Elen, Letif Arslan, Memet Gözütok ile GHSİM'nin diğer yetkilerin yanı sıra, özel rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileri katıldı.
(ERZ-Y)

16.05.2017 12:16:11 TSI
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