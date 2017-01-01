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Kendi yaptıkları teleskopla gökyüzüne bakacaklar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Teleskobumu Kendim Yapıyorum Atölyesi"ne katılan çocuklar, üç hafta sonunda kendi yaptıkları teleskoplarla gözlem yapacak.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Amatör Astronomi Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Teleskobumu Kendim Yapıyorum Atölyesi ilgi görüyor. 8-14 yaş arasındaki çocukların bilim ve astronomiyle tanışmaları hedeflenen Teleskobumu Kendim Yapıyorum Atölyesi başladı. İlk atölye, Görükle Mahalle Muhtarlığı Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi. Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Okumuş da atölyenin ilk gününde çocuklara çalışmalarında eşlik etti.

Çocuklar, hafta sonları düzenlenecek üç ayrı atölye çalışmasında teleskop yapmayı öğrenecek. Daha sonra herkes kendi yaptığı teleskopla gözlem yapma mutluluğu yaşayacak.

Teleskobumu Kendim Yapıyorum Atölyesi, Görükle Mahallesi'nde tamamlandıktan sonra Nilüfer'in diğer mahallelerinde de çocuklarla buluşacak.

(MŞ)



16.05.2017 12:16:56 TSI

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