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Doğalgaz yatırımları hızlandırıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce'de devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili olarak yüklenici firma yetkilileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Doğalgaz çalışmalarının her yönüyle masaya yatırıldığı toplantıda DERGAZ Düzce Ereğli Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Mustafa Doğan da hazır bulundu.

Düzce'de doğalgaz ulaştırılan konut ve işyeri sayısının yükseldiğini ifade eden Başkan Keleş, ' Doğalgaz yatırımları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı. Ancak doğalgaz aboneliği konusunda rakamlar aynı oranda değil. Hedef doğalgaz bağlantılı tüm mekanların doğalgaz kullanabilmeleridir' dedi. Başkan Mehmet Keleş, Düzce merkez dışında da yatırımların hızlandırıldığını işaret ederek çalışmalar konusunda şu bilgileri verdi " Son alarak Soğukpınar mahallesi ve bölgesinde yatırımlar tamamlandı. Bazı mücavir alanlarda da şebeke döşemeleri devam ediyor. Tüm bunlar DERGAZ'ın 2017 yılı yatırımları içinde yer alıyor. Bundan sonraki hedef ise şebeke bağlantısı yapılan noktalarda abonelikler ile doğalgaz kullanımına geçilmesidir'

(TT-AY)



16.05.2017 12:20:10 TSI

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