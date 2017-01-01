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Gürsesli: "Demir fiyatlarındaki artış inşaat sektörünü zora soktu"



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ADANA (İHA) - Adana Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, demir sanayisindeki hareketliliğin inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini bildirdi.

Gürsesli, yaptığı açıklamada, son günlerde artan demir fiyatlarının, inşaatın ve inşaatçının en önemli elemanı olması nedeniyle inşaatçıları zor duruma soktuğunu belirtti. Gürsesli, "Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan inşaat, kendisine bağlı sanayi ve taahhüt birimlerini ayakta tutmaktadır. İnşaat sanayisinin sıkıntıları diğer tüm sektörleri de zora sokmaktadır. Ülkemizin demir üretim kapasitesi yıllık 26 tondur. Bu üretimin yüzde 50'si iç piyasada yüzde 50'si ise ihracat yolu ile tüketilmektedir. Son dönemlerde ihracatın hızla artmasıyla iç piyasada arz azalmış, talepler piyasa koşullarında karşılanmamaktadır. Bu durum üreticilerin hurda ve işletme maliyeti yaklaşık bin 830 TL iken piyasa şartlarında 2 bin 170 TL fiyatlarla firmalara satılmaktadır. Kara borsa oluşmaktadır. Bu şartlar gerek kamu gerekse özel inşaatlarda bu maliyetleri yansıtamayacağından sektörümüz önemli ölçüde mağdur olmaktadır. İşlerin zamanında gerçekleşmemesi ve maliyet artışları kamu ve özel sektörün ortak mağduriyetidir. Acilen demir üreticileriyle bir araya gelinmesi ve konuya çözüm bulunması sektör ve ülkemiz ekonomisi için çok önemlidir" diye konuştu.

(ELF-Y)



16.05.2017 12:20:13 TSI

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